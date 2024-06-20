В Квебеке больше частных врачей, чем в любой другой провинции Канады

В Квебеке больше частных врачей, чем в любой другой провинции страны, почему так много людей предпочитают практиковать вне государственной системы? Один семейный врач, работавший как в частной, так и в государственной медицине, поделился своей историей. Доктор Мартин Поттер руководит клиникой Clinique Medicale Sante Plus в Водрее.

Пациенты могут записаться на прием к семейному врачу в тот же день, когда за ней обратились, но за дополнительную плату: 15-минутный прием стоит 150 долларов. Поттер сказал, что многие из его пациентов приходят к выводу, что это того стоит. “Вместо того, чтобы идти в отделение неотложной помощи, где им придется ждать 10 часов и пропустить целый рабочий день, они не жалеют средств и платят за лечение”, – сказал он.

Поттер сказал, что еще несколько лет назад он никогда не думал, что совершит скачок от публичного к частному. Проработав почти 20 лет в государственной системе как в Монреале, так и в Гаспе, он сказал, что в 2015 году произошли заметные изменения, когда тогдашний министр здравоохранения Гаэтан Барретт провел «капитальный ремонт системы здравоохранения».

Он сказал, что вместо того, чтобы повышать эффективность работы, врачами управляли на микроуровне. Ситуация не улучшилась, когда к власти пришел CAQ, и Кристиан Дубе, по его словам, провел собственную реформу здравоохранения. “Чтобы справиться с нагрузкой, вам приходится работать много дней подряд. Приемы должны быть короткими, а это не лучшая медицина”, – сказал он.

“Через некоторое время я понял, что, возможно, это не лучшая модель для меня. И я хотел вернуть себе немного контроля над тем, как я занимаюсь медициной”, – сказал он. Поэтому он решил открыть частную клинику. Сейчас он один из более чем 500 семейных врачей, которые приняли аналогичное решение.

Доктор Жан-Жозеф Конде, семейный врач Канадской медицинской ассоциации в Валь-д’Ор, сказал, что это решение обычно зависит от условий работы. “В Квебеке, похоже, правительство рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на эту практику, но мы не думаем, что это сработает, потому что в Квебеке большинство врачей работают в частной системе”, – сказал он.

Что еще более тревожит будущее государственной медицины в провинции, так это то, что так много новых жителей вообще обходят семейную медицину стороной. Из всех имеющихся в стране вакансий семейных врачей-ординаторов 93% приходится на Квебек.

“Я не думаю, что врачи идут в частную систему из-за денег”, – сказал Конде. Они идут “работать в лучших условиях”. Поттер сказал, что именно это его мотивировало, и, хотя некоторые могут критиковать его решение уйти из государственной системы, он ни о чем не жалеет. “Всегда будет группа семейных врачей, которые верят исключительно в государственное здравоохранение, и это здорово. И я был одним из них несколько лет назад”, – сказал он.

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