Университет Макгилла прекращает переговоры с пропалестинским лагерем

Университет Макгилла объявил во вторник, что прекращает переговоры с пропалестинскими активистами, которые с конца апреля занимают нижнюю часть кампуса в центре Монреаля. Университет заявил, что он также планирует дисциплинарные меры в отношении людей, участвовавших в акции протеста, которые могут включать исключение из заведения данных студентов McGill. Протестующие, однако, обвиняют университет в попытке заставить их замолчать и заявляют, что не отступят.

“Несмотря на наши постоянные усилия по добросовестному обсуждению, представители лагеря настаивают на том, что их требования не подлежат обсуждению, обвиняя университет в нежелании участвовать в честных дискуссиях”, – говорится в заявлении президента McGill Дип Сайни.

“Поскольку стало ясно, что эти переговоры не приведут ни к какому плодотворному результату, мы прекращаем дискуссии”.

На прошлой неделе организаторы лагеря отклонили последнее предложение McGill, в котором предлагалось изучить возможность выхода из состава производителей оружия, расширить раскрытие информации об инвестициях, включив в нее активы стоимостью менее 500 000 долларов, а также финансировать студентов и ученых, пострадавших от кризиса на Ближнем Востоке.

Протестующие, тем временем, заявляют, что не уйдут, пока университет не прекратит свои инвестиции, связанные с израильскими военными, и не разорвет связи с израильскими институтами. Во вторник представитель лагеря и студентка Макгилла Рама Аль Малах сообщила, что организаторы обратились к Макгиллу в пятницу с просьбой о встрече, но ответа не получили. Она сказала, что университет является “невольным партнером” в переговорах.

“Нас не заставишь замолчать, и мы не будем сдвинуты с места”, – заявила она журналистам во время пресс-конференции. “Наши требования были четко сформулированы. Мы требуем существенных шагов по выводу инвестиций”. Она назвала угрозу санкций со стороны университета “тактикой запугивания”.

Сайни сказал, что университет продолжит принимать меры, которые он предложил протестующим на прошлой неделе, несмотря на провал переговоров. Но Макгилл также предложил амнистию студентам и сотрудникам, участвовавшим в акции протеста, которая теперь не обсуждается. “Поскольку наше предложение было отклонено, университет будет применять дисциплинарные меры в отношении лиц, участвующих в лагере, в полном объеме, предусмотренном нашей политикой”, – говорится в заявлении.

Санкции в отношении студентов McGill, участвующих в акции протеста, будут приниматься в каждом конкретном случае, но могут включать исключение из университета, сказал Фабрис Лабо, вице-президент McGill по административным вопросам и финансам. Университет также может начать дисциплинарные процедуры в отношении сотрудников или преподавателей, которые поддерживали протестующих, сказал он. Макгилл говорит, что лагерь является несанкционированным занятием частной собственности.

Лабо сказал, что университет свяжется с членами лагеря в течение “нескольких дней или недель”. Но он также сказал, что у McGill по-прежнему нет полной картины того, на кого и сколько людей он нацелен. “Мы говорим о людях, которые прилагают много усилий, чтобы их не узнали, и постоянно носят маски”, – сказал он. “Но мы продолжим наше расследование, чтобы удостовериться, что мы выявим как можно больше людей”.

Мишель Хартман, профессор Института исламских исследований Макгилла, которая поддерживает лагерь, сказала, что она ничего не слышала от университета о дисциплинарных мерах. “Мы искренне обеспокоены тем, как администрация Макгилла приняла чрезвычайные репрессивные меры в этот момент, когда их призывают встать на сторону правосудия”, – сказала она журналистам.

Университет заявляет, что создание лагеря привело к “серии совершенно неприемлемых инцидентов” с тех пор, как оно началось более 50 дней назад. В заявлении указывается на захват главного административного здания университета пропалестинскими протестующими в начале этого месяца, что привело к арестам 15 человек. В нем также упоминаются фотографии бойцов палестинского сопротивления с автоматами в руках, которые использовались для рекламы того, что протестующие назвали “летней революционной молодежной программой”, которая началась на этой неделе в лагере.

Во вторник Аль-Малах заявил, что вместо того, чтобы сосредотачиваться на фотографиях, используемых для продвижения летней программы, люди должны сосредоточиться “на том факте, что наша администрация инвестирует в настоящее оружие, которое в настоящее время совершает массовые убийства и насилие”.

В прошлом месяце судья из Квебека отклонил ходатайство McGill о судебном запрете, заявив, что университет не смог продемонстрировать срочную необходимость демонтажа лагеря. В настоящее время университет добивается вынесения промежуточного постановления о выселении протестующих, а следующее судебное заседание состоится в июле. Макгилл также обратился за помощью к полиции. Но в понедельник полиция Монреаля заявила, что лагерь является гражданским спором, и у них пока нет юридических оснований для вмешательства.

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