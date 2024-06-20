Продажи недвижимости по всей стране упали в мае

Ассоциация риелторов ACI утверждает, что количество проданных объектов недвижимости в мае упало на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ассоциация риелторов ACI утверждает, что количество проданных объектов недвижимости в мае упало на 5,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Канадский рынок жилья в мае еще больше замедлился, поскольку продажи и цены на существующую недвижимость снизились, а количество объектов недвижимости на продажу увеличилось.

Эта тенденция наблюдалась в предыдущем месяце по сравнению с маем 2023 года, но может начать меняться после того, как Банк Канады снизил процентные ставки, сообщила в понедельник Канадская ассоциация недвижимости (ACI).

«Май был еще одним спокойным месяцем для канадского рынка жилья, и, возможно, он был последним на момент, когда процентные ставки снизились»,-отметил в своем заявлении старший экономист ACI Шон Кэткарт.

Базовая цена ACI, которая предназначена для отслеживания типичных объектов недвижимости, снизилась на 2,4% по сравнению с прошлым годом и на 0,2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с апрелем.

Продажи в большом Ванкувере упали на 19,8% по сравнению с прошлым годом, а в большом Торонто-на 22,2%, в то время как продажи в Эдмонтоне выросли на 19,4%, а бизнес в Виннипеге вырос на 14%.

Продажи выросли на 4,7% в большом Монреале, в то время как в регионе Квебек они выросли на 3,5%.

Продажи упали на 3,2% в Сент-Джонс, Нью-Брансуик, и на 4,9% в Галифакс-Дартмут.

Высокая стоимость кредитов и неопределенность Банка Канады удерживали покупателей от покупок недвижимости в мае, но ситуация может начать меняться после того, как центральный банк снизил свою ключевую ставку в июне, отметил экономист Банка TD Риши Сонди.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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