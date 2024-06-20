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Новости Лидер консерваторов Пьер Пуальевр начинает свое летнее турне с несколькими остановками в Квебеке
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр начинает свое летнее турне с несколькими остановками в Квебеке

Виктория Христова Июн 20, 2024 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Политика Комментарии к записи Лидер консерваторов Пьер Пуальевр начинает свое летнее турне с несколькими остановками в Квебеке отключены 36 Просмотров

Официальный лидер оппозиции начнет свой тур с митинга, а потом и вкусного барбекю, в Монреале в среду, прежде чем продолжить свои поездки по провинции в рамках предвыборной кампании.

 

Во вторник в выпуске программы “Игра за власть” на новостном канале CTV News с Васси Капелос, где лидеры собираются, чтобы рассказать о своих предвыброрных программах, судейская коллегия проанализировала их политическую тактику.

Ориентация на Квебек была частью стратегии Пуалевра с тех пор, как он стал лидером, и бывший лидер НДП, аналитик CTV News Том Малкэр предсказывает, что это уже принесло свои плоды консерваторам.

“Первые места, которые попадут в их списки, – это места за пределами большого Монреаля, которые сейчас принадлежат Квебекскому блоку”, – сказал Малкэйр. “Они действительно становятся конкурентоспособными с Блоком и многими другими участниками”.

Бывший либеральный премьер-министр штата Нью-Брансуик Брайан Галлант отметил, что, судя по текущим опросам, Квебек является “чуть ли не последним бастионом либералов”.

“Я в восторге от предстоящего летнего тура… И от барбекю… Это вызовет бурю восхищения”, – сказала бывший министр кабинета министров от консервативной партии Лиза Райтт.

Предвыборная гонка обещает быть жаркой, и временами – вкусной!

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