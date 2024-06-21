Канадский план сокращения выбросов приведет к сокращению добычи нефти и газа

Реализация плана правительства Канады по сокращению выбросов от добычи нефти и газа сделает этот вид добычи экономически неэффективным и приведет к сокращению его объемов. Об этом сообщается со ссылкой на опрос, проведенный консалтинговой фирмой Deloitte.

Согласно планам, разработанным кабинетом премьер-министра Джастина Трюдо, ожидается, что к 2022 году выбросы углерода от добычи нефти и газа сократятся на 37 процентов по сравнению с уровнями 2030 года, или на 13 700 миллионов тонн в год.

Это планируется осуществить с помощью технологии улавливания и хранения углерода (CCS). Представители горнодобывающей промышленности и официальные лица в Альберте, главной нефтегазовой провинции Канады, выступают против этого плана, утверждая, что это сделает производство энергии нерентабельным.

Отчет Deloitte, заказанный правительством Альберты, подтверждает эту позицию. Аналитики подсчитали, что введение ccs сделает производственные проекты экономически неосуществимыми – это сократит объем добычи нефти и газа из недр, поэтому ограничение выбросов к 2030 году в соответствии с планом правительства приведет к сокращению добычи нефти на 10%, 1 миллион баррелей в сутки, и на 12%.

Сокращение добычи газа на 1% до 2 миллионов баррелей в сутки. Будет.2 миллиарда кубических футов (62,3 миллиона кубических метров).

В результате таких сокращений Канада потеряет 9 миллионов рабочих мест в период с 2030 по 2040 год, а ВВП сократится на 2,820 миллиарда канадских долларов (2,056 миллиарда дек), или почти на 10%.

“Пришло время отказаться от этой неудачной идеи”, – сказал министр финансов Альберты Нейт Хорнер.

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