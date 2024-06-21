English Montreal School Board показал самый высокий уровень образованности выпускников в Квебеке

Председатель Джо Ортон сделал заявление на заседании совета во вторник вечером . “ Я с огромной гордостью сообщаю , что EMSB вновь достигла вершины успеха , достигнув поразительного показателя в 95,9 % “ , – сказал Ортон на встрече .

Это ставит EMSB выше провинциального показателя в 84,2 процента и выше показателя частных школ в 93,5 процента. Ортона говорит, что эти цифры являются четким показателем того, что EMSB устанавливает стандарты качества образования в Квебеке.

Он говорит, что 19% его студентов являются выходцами из среднего класса, а 71% – выходцами из более низких социально–экономических слоев.

“Как подчеркнул министр образования Бернар Дрейнвиль 17 марта 2024 года, “вдохновляющие идеи– это лучшие практики для обучения в школе” (давайте черпать вдохновение из лучших практик, чтобы быть лучше во всех областях школьной сети)! “Мистер Дрейнвиль, я приглашаю вас познакомиться с нашей невероятной командой и вы сможете воочию убедиться в инновационных методах, которые используют наши преподаватели, чтобы обеспечить успех каждому ученику“, – сказал Ортон под аплодисменты членов правления.

Правление тратит миллионы долларов на судебные разбирательства по трем законопроектам, принятым коалиционным правительством Авенир Квебека (CAQ).

EMSB ожидает рассмотрения в Апелляционном суде своего иска против законопроекта № 40.

Законопроект направлен на превращение школьных советов по английскому языку в центры школьного обслуживания. Правление также подало в Верховный суд Канады иск против законопроекта № 21 о запрете религиозных символов.

В начале июня оно отметило частичную победу над законопроектом № 96 о французском языке. Апелляционный суд Квебека отклонил жалобу CAQ на решение Вышестоящего суда, которое освобождало английский школьный совет от соблюдения определенных разделов Хартии французского языка до рассмотрения конституционного иска по существу.

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