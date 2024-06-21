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Общество Дети, семья English Montreal School Board показал самый высокий уровень образованности выпускников в Квебеке
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Школа, просто школа. Фото в свободном доступе.

English Montreal School Board показал самый высокий уровень образованности выпускников в Квебеке

Степан Артемьевский Июн 21, 2024 Дети, семья, Новости, Новости провинции Квебек, Образование Комментарии к записи English Montreal School Board показал самый высокий уровень образованности выпускников в Квебеке отключены 63 Просмотров

Председатель Джо Ортон сделал заявление на заседании совета во вторник вечером. Я с огромной гордостью сообщаю, что EMSB вновь достигла вершины успеха, достигнув поразительного показателя в 95,9%, сказал Ортон на встрече.

 

Это ставит EMSB выше провинциального показателя в 84,2 процента и выше показателя частных школ в 93,5 процента. Ортона говорит, что эти цифры являются четким показателем того, что EMSB устанавливает стандарты качества образования в Квебеке.

Он говорит, что 19% его студентов являются выходцами из среднего класса, а 71%выходцами из более низких социальноэкономических слоев.

Как подчеркнул министр образования Бернар Дрейнвиль 17 марта 2024 года, “вдохновляющие идеи это лучшие практики для обучения в школе” (давайте черпать вдохновение из лучших практик, чтобы быть лучше во всех областях школьной сети)! Мистер Дрейнвиль, я приглашаю вас познакомиться с нашей невероятной командой и вы сможете воочию убедиться в инновационных методах, которые используют наши преподаватели, чтобы обеспечить успех каждому ученику, сказал Ортон под аплодисменты членов правления.

Правление тратит миллионы долларов на судебные разбирательства по трем законопроектам, принятым коалиционным правительством Авенир Квебека (CAQ).

EMSB ожидает рассмотрения в Апелляционном суде своего иска против законопроекта40.

Законопроект направлен на превращение школьных советов по английскому языку в центры школьного обслуживания. Правление также подало в Верховный суд Канады иск против законопроекта21 о запрете религиозных символов.

В начале июня оно отметило частичную победу над законопроектом96 о французском языке. Апелляционный суд Квебека отклонил жалобу CAQ на решение Вышестоящего суда, которое освобождало английский школьный совет от соблюдения определенных разделов Хартии французского языка до рассмотрения конституционного иска по существу.

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