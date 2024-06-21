Мужчина, сбивший двух человек в Монреале, оштрафован на 506 долларов

22-летний мужчина был оштрафован на 506 долларов после наезда на двух пешеходов в районе Ривьер-де-Прери.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 15:30 по поводу инцидента на бульваре Гуин.

По словам представителя SPVM Жан-Пьера Брабанта, мужчина ехал на север по 41-му авеню.

Он повернул направо на бульвар Гуин, направляясь на восток, когда не справился с управлением.

“Он хотел нажать на педаль тормоза, но вместо этого нажал на педаль газа, потерял управление и сбил двух пешеходов”, – сказал Брабант. “После этого он врезался в два других автомобиля, которые были припаркованы на частной территории”.

Пострадавшие в возрасте 15 и 16 лет были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Позднее в тот же день они были выписаны.

Сотрудники полиции выписали водителю, который не пострадал, штраф в размере 506 долларов за отсутствие действительных прав.

Ему не предъявлено никаких уголовных обвинений.

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