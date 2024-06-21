Арендная плата в Монреале выросла на 27% за 4 года

В новом отчете, опубликованном в среду, RCLALQ утверждает, что цены на аренду, размещенные на различных платформах, в последние годы росли быстрее инфляции, что усложняет поиск нового жилья для арендаторов.

Например, в Монреале средняя цена аренды, указанная на сайте Kijiji, выросла на 27% с 2020 по 2024 год, согласно данным RCLALQ. В других городах Квебека ситуация еще хуже: за тот же период рост аренды увеличился примерно на 33 процента в Квебеке, на 44 процента в Шербруке и на 50 процентов в Труа-Ривьере.

В свете этого RCLALQ предостерегает от мысли, что строительство большего количества жилья решит кризис доступности. Группа отметила, что теория о том, что более состоятельные арендаторы могут переехать в более дорогие квартиры, чтобы освободить доступное жилье, часто не оправдывается.

“Проблема не в том, что мы строим недостаточно жилья, а в том, что мы строим подавляющее большинство элитных квартир для сдачи в аренду по недоступным ценам”, – говорится в отчете, озаглавленном “Переезд: кошмар для арендаторов, возможность мечты для арендодателей”.

Поэтому RCLALQ надеется, что правительства приложат больше усилий для защиты прав арендаторов, в частности, путем введения обязательного контроля за арендной платой, включая установление максимального размера арендной платы и “обязательного, универсального и доступного” реестра арендной платы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.