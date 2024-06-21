3-й референдум в Квебеке: лидер PQ просит Лего “не причинять вреда”

В интервью Radio-Canada в понедельник Лего заявил, что было бы “безответственно” проводить еще один референдум о независимости Квебека, утверждая, что большинство квебекцев этого не хотят.
“Премьер-министр не говорит, что независимость Квебека – это плохо, он просто говорит, что проведение третьего референдума было бы безответственным, если бы мы его проиграли”, – сказал Сен-Пьер Пламондон.
Ссылаясь на жилищный кризис, упадок французского языка и трудности с предоставлением государственных услуг населению, лидер PQ парировал, что “оставаться в Канаде” – это “безответственно”.
“Я прошу его, по крайней мере, не причинять вреда и не заражать всех нездоровым пораженчеством, которое не соответствует никакому четкому видению нашего будущего”, – добавил Сен-Пьер Пламондон.
В прошлом ярый сторонник независимости, Лего отказался от суверенитета, когда в 2011 году создал коалицию “За Квебек”. Несмотря на это, премьер-министр в прошлом месяце заявил, что суверенитет является “благородным проектом”.
Лидер PQ считает, что Лего “прекрасно осознает границы” между суверенитетом и федерализмом.
Сен-Пьер Пламондон также попросил премьера прекратить колебаться по таким вопросам, как третье звено и референдум по иммиграции.
“Для квебекской нации вредно постоянно менять свои взгляды за такие короткие промежутки времени… Нам нужна последовательность. Нам нужен премьер, который держит свое слово”, – сказал лидер PQ, обвинив Лего в том, что он идет на поводу у избирателей.
Он призвал его, наконец, провести референдум о предоставлении ему всех полномочий по вопросам иммиграции, по вопросу, по которому премьер-министр в последние месяцы то горячился, то остывал.
“Пусть он проведет свой референдум по иммиграции, и я буду рад снова с ним поработать”, – сказал лидер PQ.
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