Квебекский орден химиков обеспокоен дезинформацией о солнцезащитных кремах

Солнцезащитный крем “безопасен и эффективен” при правильном использовании, повторяет Квебекский орден химиков, в то время как в социальных сетях распространяется “ошибочная и вводящая в заблуждение информация” на эту тему.

В пресс-релизе, опубликованном в среду, Орден химиков выразил свое возмущение тем, что влиятельные лица утверждают, что ингредиенты солнцезащитных кремов вредны для кожи. В нем говорится, что такие “научно необоснованные” заявления могут поставить под угрозу общественное здоровье.

Мишель Алсайег, президент Ордена химиков, отмечает, что солнцезащитные кремы предназначены для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей солнца и что научные исследования демонстрируют эффективность и безопасность этих продуктов при использовании в соответствии с инструкциями.

Он сказал: “Вызывает беспокойство то, что псевдоэксперты подстрекают население отказаться от защиты от солнца, тем самым увеличивая риск развития рака кожи и других повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами”.

В социальных сетях распространяется множество видеороликов, в которых влиятельные люди утверждают, что солнцезащитный крем может вызывать сыпь, “старить” кожу и даже вызывать рак. Это движение вызвало возмущение экспертов по всей Канаде и Соединенным Штатам.

Квебекский орден химиков отмечает, что даже если у влиятельных людей большая аудитория, они “как правило, не обладают научными знаниями для оценки химических веществ и их безопасности”.

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