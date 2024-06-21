Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Квебекский орден химиков обеспокоен дезинформацией о солнцезащитных кремах
soleil
Летне-осеннее солнце.

Квебекский орден химиков обеспокоен дезинформацией о солнцезащитных кремах

Виктория Христова Июн 21, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебекский орден химиков обеспокоен дезинформацией о солнцезащитных кремах отключены 69 Просмотров

Солнцезащитный крем “безопасен и эффективен” при правильном использовании, повторяет Квебекский орден химиков, в то время как в социальных сетях распространяется “ошибочная и вводящая в заблуждение информация” на эту тему.

 

В пресс-релизе, опубликованном в среду, Орден химиков выразил свое возмущение тем, что влиятельные лица утверждают, что ингредиенты солнцезащитных кремов вредны для кожи. В нем говорится, что такие “научно необоснованные” заявления могут поставить под угрозу общественное здоровье.

Мишель Алсайег, президент Ордена химиков, отмечает, что солнцезащитные кремы предназначены для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей солнца и что научные исследования демонстрируют эффективность и безопасность этих продуктов при использовании в соответствии с инструкциями.

Он сказал: “Вызывает беспокойство то, что псевдоэксперты подстрекают население отказаться от защиты от солнца, тем самым увеличивая риск развития рака кожи и других повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами”.

В социальных сетях распространяется множество видеороликов, в которых влиятельные люди утверждают, что солнцезащитный крем может вызывать сыпь, “старить” кожу и даже вызывать рак. Это движение вызвало возмущение экспертов по всей Канаде и Соединенным Штатам.

Квебекский орден химиков отмечает, что даже если у влиятельных людей большая аудитория, они “как правило, не обладают научными знаниями для оценки химических веществ и их безопасности”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*