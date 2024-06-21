Канада далека от перехода на электрическую тягу

В 2023 году только 11% автомобилей, проданных в Канаде, были электрокарами. Канадцы не хотят покупать электромобили из-за их высокой стоимости и низкой надежности.

По словам Блумберга, потребительского спроса канадских автопроизводителей на электромобили будет недостаточно для достижения цели правительства по поэтапному отказу от новых бензиновых автомобилей к 2035 году.

Электромобили по-прежнему составляют небольшую часть автомобильного воскресенья Канады. В 2023 году только 11% новых автомобилей, зарегистрированных в Канаде, были оснащены электрическими, гибридными или водородными топливными элементами.

Недавно Bloomberg понизил свой прогноз продаж электромобилей в Канаде, полагая, что к 2035 году на новые легковые автомобили будет приходиться около 70% продаж.

Согласно Черной книге Канады, средняя цена нового автомобиля в Канаде составляет около 66 000 канадских долларов, в то время как средняя цена нового электромобиля с перезаряжаемой батареей составляет 73 000 канадских долларов.

Правительство заявило покупателям автомобилей с нулевым уровнем выбросов, что программа стимулирования на сумму до 5000 канадских долларов сделает электромобили более доступными и увеличит продажи.

Однако многие потенциальные покупатели электромобилей колеблются. Проблема в том, что при минусовых температурах литиево-ионные аккумуляторы могут терять более 20% своего запаса хода.

Кроме того, в огромных странах, где расстояние между крупными городами, как правило, велико, есть опасения по поводу покрываемого километража этим видом транспорта без подзарядки.

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