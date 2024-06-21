Полиция Монреаля конфисковала украденную одежду на сумму 500 тысяч долларов

Полиция Монреаля сообщает, что они раскрыли “изощренную” группировку магазинных воров и изъяли ряд предметов одежды и аксессуаров высокого класса, стоимость которых оценивается в полмиллиона долларов.

Три человека, предположительно связанные с преступным сообществом, — две женщины в возрасте 36 и 39 лет и 49-летний мужчина – были арестованы после полицейской операции 13 июня. В пресс-релизе полиции говорится, что они перепродавали украденные вещи, в основном фирменные, через своих сообщников в различных местах, включая кафе и продуктовый магазин в районе Розмонт-Ла-Петит-Патриш.

По данным полиции, подозреваемые использовали специальные средства для деактивации устройств, которые сигналят в случае кражи.

После обыска двух домов в Северном Монреале и Кот-де-Неж, следователи обнаружили украденные вещи на сумму около 500 000 долларов, а также несколько предоплаченных подарочных карт неизвестного номинала и 15 000 долларов наличными.

Полиция полагает, что сеть магазинных краж действовала и за пределами Монреаля.

Трое подозреваемых были освобождены до завершения расследования.

Полиция Монреаля заявила, что сознательная покупка краденых вещей является незаконной и может привести к уголовному преследованию.

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