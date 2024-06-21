Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Полиция Монреаля конфисковала украденную одежду на сумму 500 тысяч долларов
police
Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Полиция Монреаля конфисковала украденную одежду на сумму 500 тысяч долларов

Виктория Христова Июн 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Полиция Монреаля конфисковала украденную одежду на сумму 500 тысяч долларов отключены 64 Просмотров

Полиция Монреаля сообщает, что они раскрыли “изощренную” группировку магазинных воров и изъяли ряд предметов одежды и аксессуаров высокого класса, стоимость которых оценивается в полмиллиона долларов.

 

Три человека, предположительно связанные с преступным сообществом, — две женщины в возрасте 36 и 39 лет и 49-летний мужчина – были арестованы после полицейской операции 13 июня. В пресс-релизе полиции говорится, что они перепродавали украденные вещи, в основном фирменные, через своих сообщников в различных местах, включая кафе и продуктовый магазин в районе Розмонт-Ла-Петит-Патриш.

По данным полиции, подозреваемые использовали специальные средства для деактивации устройств, которые сигналят в случае кражи.

После обыска двух домов в Северном Монреале и Кот-де-Неж, следователи обнаружили украденные вещи на сумму около 500 000 долларов, а также несколько предоплаченных подарочных карт неизвестного номинала и 15 000 долларов наличными.

Полиция полагает, что сеть магазинных краж действовала и за пределами Монреаля.

Трое подозреваемых были освобождены до завершения расследования.

Полиция Монреаля заявила, что сознательная покупка краденых вещей является незаконной и может привести к уголовному преследованию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*