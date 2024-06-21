Монреаль дороже, но все же относительно доступен

Стоимость жизни в Монреале менее доступная, чем в прошлом году, если сравнивать ее со стоимостью жизни в более чем 200 городах мира. К счастью, там хорошо жить.

В ежегодном чарте Mercer, опубликованном в понедельник, Монреаль занимает 118-е место в списке городов, ранжированных по стоимости жизни. Поднявшись на 17 позиций, он занял 135-е место в прошлом году.

Всего в этом анализе фигурируют 226 городов. Монреаль находится практически на полпути к вершине, сразу за столицей Словении Любляной.

В этом анализе фирма Mercer рассчитывает стоимость жизни, анализируя расходы на жилье, транспорт, услуги и другие текущие расходы. В частности, мы хотим составить корзину, в которую будут входить определенные продукты (яйца, кофе, оливковое масло), а также средняя цена стрижки и пары джинсов, а также цена на бензин.

Тем не менее, в исследовании Мерсера отмечается, что когда дело доходит до выбора места для поселения, речь идет не только о стоимости жизни : это качество жизни, определяемое различными факторами, включая безопасность в окружающей среде, а также наличие ” надежной инфраструктуры и здоровая социальная сеть”.

В упражнении, в котором проводится корреляция между индексом стоимости жизни и Индексом качества жизни для некоторых мегаполисов мира, Монреаль выглядит хорошо. Он входит в число городов с самой низкой стоимостью жизни и самым высоким качеством жизни рядом с Варшавой, Будапештом и Куала-Лумпуром.

В Северной Америке Нью-Йорк является самым дорогим городом, в Канаде Торонто занимает первое место по дороговизне жизни ,т.е. на 92-м месте среди 200 городов мира, опередив Ванкувер (101-е), где также было обнаружено, что стоимость жизни серьезно выросла за последние месяцы . Ванкувер был на первом месте дороговизне жизни ,т.е 116-й позиции в прошлом году.

Далее следуют Монреаль, затем Оттава (126) и Калгари (141).

“Стоимость жилья является важным фактором в рейтинге городов по стоимости жизни”, – говорится в отчете от 17 июня. В период с 2023 по 2024 год эта стоимость во всем мире сильно колебалась, поскольку цены на аренду жилья значительно варьировались от города к городу. Например, в турецком городе Стамбул цены выросли в среднем на 301%, в то время как в Тель-Авиве цены упали на 22%».

В целом, нехватка жилья подтолкнула цены вверх. Глобальное явление.

Но есть места, где все дорого : если вы подумываете об экспатриации ради учебы и работы, знайте, что Гонконг, Сингапур и Цюрих – самые дорогие территории, причем только в Швейцарии четыре города находятся в верхней части списка мест, где жизнь наиболее дорогая. Помимо Цюриха, проживание в Женеве, Базеле и Берне стоит целое состояние.

Но в этом нет ничего нового, швейцарские города всегда занимали очень высокие места в списке Mercer. А в прошлом году Гонконг, Сингапур и Цюрих заняли третье место в одном и том же чарте. В своем анализе Мерсер подробно описывает, что как стоимость недвижимости и транспорта, так и основные расходы на услуги или товары, такие как питание, остаются очень высокими в этих трех городах.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.