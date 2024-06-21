Население Канады достигло 41 миллион человек

В Канаде проживает более 41 миллиона человек. об этом оповестило Статистическое управление Канады накануне. Иммигранты и непостоянные жители составили почти 125 тысяч человек.

Статистическое управление Канады сообщает, что в первом квартале этого года численность населения страны превысила 41 миллион человек, увеличившись на 0,6 процента.

Агентство сообщает, что на 1 апреля численность населения достигла 41 012 563 человек, увеличившись на 242 673 человека за первые три месяца года.

Статистическое управление Канады сообщило, что рост произошел из-за того, что в первом квартале страна приняла 121 758 иммигрантов.

Чистая эмиграция за квартал составила 12 613 человек.

Население Канады также увеличилось на 131 810 непостоянных жителей.

Статистическое управление Канады отметило, что в сфере временной иммиграции основной рост произошел до объявления о том, что в 2024 году будут введены ограничения на количество разрешений и виз, выдаваемых непостоянным жителям.

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