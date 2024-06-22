Монреалькая жара: и это еще не конец

Квебек столкнулся с проблемой высокого давления, которое является причиной аномальной жары, наблюдаемой на этой неделе. В июне даже и не вспоминаются такие высокие температуры. В Монреале сохраняется предупреждение о высокой температуре, и неудивительно, что в среду был побит рекорд, установивший дневную температуру в 34 градуса по Цельсию. Кстати, предыдущий рекорд, установленный в 2001 году, – 33,1 градуса по Цельсию.

Окружающая среда и изменение климата в предупреждении о жаре говорили, что на юго-западе Квебека температура будет колебаться от 30 до 35 градусов по Цельсию, а влажность – около 40 градусов. Ночью мы наблюдали очень слабое похолодание, с минимумами в 27-28 градусов, когда средние минимумы в это время года должны составлять около 13 градусов.

В четверг жара сохранялась, достигнув 31 градуса по Цельсию. Кроме того, прогнозировали, что во второй половине дня ожидаются грозы и выпадет около 5 мм осадков. Это не так уж много, особенно после сильной жары. Тем не менее, мы должны ожидать, что температура остановится на том уровне, на котором она должна быть, около 24 °C, и в выходные и в понедельник она останется на уровне сезонной.

С субботы по понедельник возможны осадки, в том числе в воскресенье, по оценкам, выпадет 20 мм осадков, которые будут сопровождаться грозами. Это позволит немного спастись от жары.

Во вторник и среду снова ожидается повышение атмосферного давления. Сейчас, по прогнозам, температура воздуха снова будет выше сезонной, около 28 градусов и много солнца. На следующей неделе, ближе к середине, мы рискуем заговорить о возвращении душной погоды.

Пейте больше жидкости. Избегайте употребления алкоголя и кофеина и пейте регулярно в течение дня. В период высокой температуры (с 11:00 до 16:00) не выходите из дома, включайте кондиционер или вентилятор. Носите легкую и свободную одежду и головной убор.

Используйте солнцезащитный крем и наносите его повторно каждые два часа, если пребываете на солнце. Избегайте по возможности физической активности в часы максимальной жары.

Избегайте тепловых ударов и в случае обнаружения первых их симптомов, сразу же обращайтесь за медицинской помощью.

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