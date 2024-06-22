Грузовик врезался в телефонную линию и оборвал связь с компанией по кондиционированию

Компания по кондиционированию воздуха в Монреале заявляет, что не может звонить своим клиентам после того, как в среду их грузовик врезался в телефонную и интернет-линии.

По данным полиции Монреаля (SPVM), инцидент произошел в 9:46 утра на улице Паре в районе Маунт-Ройял.

По состоянию на 12:30, компания Guaranteed Industries заявляет, что по-прежнему не имеет доступа к Интернету и телефонной связи.

“Это выглядит не очень хорошо”, – сказала Кэти Шангула, вице-президент Guaranteed Industries. “Videotron пытается наладить работу нашего Интернета. Они все еще здесь, и Hydro-Quebec только что появилась. Им придется поднять провода, они слишком низкие”.

Ожидается, что в среду температура достигнет 33 градусов по Цельсию.

В компании говорят, что в обычных условиях день был бы напряженным.

“На улице очень жарко, поэтому, очевидно, что мы занимаемся вентиляцией, и это создает большие проблемы для нас и наших клиентов”, – сказал Шангула.

“Надеюсь, все восстановится быстро, и мы сможем вернуться к работе в обычном режиме”.

Компания, занимающаяся кондиционированием воздуха, заявляет, что ожидает перебоев в работе, пока не восстановит доступ к своим линиям связи.

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