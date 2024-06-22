Ресторан в Монреале был обстрелян; владелец говорит, что это из-за того, что он еврей

Полиция Монреаля проводит расследование после того, как принадлежащее евреям заведение в городском районе Майл-Энд было обстреляно. Владелец “Фалафель Йони” Йони Амир сказал, что его сотрудники заметили поврежденные окна в среду утром и позвонили в службу 911. Он считает, что его ресторан подвергся нападению из-за того, что он еврей.

“Недавно мы были включены в некоторые списки для бойкота, которые распространялись в Интернете, в Instagram, на TikTok, и призывали к бойкоту компаний, которые “поддерживают Израиль”. На самом деле, мы намеренно никогда не давали никаких политических комментариев. Я не считаю, что ресторан должен быть политической площадкой, поэтому мы намеренно не хотели никого поляризовать или подвергать остракизму и поэтому никогда не делали никаких политических комментариев”, – сказал Амир в интервью.

“Я еврей. Так получилось, что я родился в Израиле, и, несмотря на то, что я не давал политических комментариев, мы все же попали в этот список для бойкота, и, похоже, это привело к нападкам на наш бизнес”.

Представитель полиции Сабрина Готье подтвердила, что полиция проводит расследование после того, как в витринах магазина были обнаружены три снаряда. Она сказала, что следователи не уверены, какое оружие было использовано при нападении. Амир сказал, что это могло быть страйкбольное ружье. “Не похоже, что это было огнестрельное оружие”, – сказал он.

По его словам, в течение нескольких месяцев после войны между Израилем и ХАМАСОМ люди расклеивали на его окнах наклейки с надписью “Свободная Палестина” и другие наклейки, содержащие ссылки на “геноцид”, но это первый случай, когда кто-то обстреливает его бизнес снарядами.

“Смысл тот же, и цель довольно ясна. Я думаю, идея состоит в том, чтобы послать сообщение, чтобы вызвать некоторый страх и, за неимением лучшего слова, посеять некоторый ужас среди владельцев бизнеса или других предприятий, похожих на наше. И под этим я подразумеваю бизнес, которым владеют евреи или, в данном случае, израильтяне”, – сказал он.

“Я думаю, это нервирует, это выбивает из колеи. Я расстроен тем, что у персонала и людей, которым на самом деле приходится приходить сюда на работу каждый день, возникает ощущение, что такая ненависть, насилие или напряженность на их рабочем месте – это действительно прискорбно и тревожно. Это ненормально”.

Политические лидеры поспешили осудить стрельбу. Член городского совета Сонни Мороз назвал это “напоминанием о худших моментах человечества”. “Я призываю все правительства и гражданское общество прекратить эту ненависть. Как член городского совета Монреаля, давайте осудим эти нападения!” – написал он в своем посте в социальных сетях.

Мэр Монреаля Валери Плант также осудила насилие, заявив в своем посте на X, что, по ее мнению, инцидент был направлен на “запугивание еврейской общины Монреаля”. “Антисемитизм и насилие, выраженные в изображениях, словах или действиях, не представляют нас, и им нет места в Монреале. Я абсолютно уверена, что полиция Монреаля использует все необходимые ресурсы, чтобы найти и арестовать виновного в этом преступлении”, – говорится в ее посте.

Это не первый случай, когда здание, связанное с еврейской общиной города, становится объектом подобных актов насилия.

В конце мая еврейская школа подверглась обстрелу. В то время полиция сообщила, что обнаружила по меньшей мере одно пулевое отверстие в фасаде школы Белз на Хиллсдейл-роуд, недалеко от авеню Ван Хорн, в районе Кот-де–Неж-Нотр-Дам-де-Грас.

В ноябре прошлого года две другие еврейские школы подверглись обстрелу.

На прошлой неделе также был арестован житель Квебека по обвинению в 3D-печати огнестрельного оружия и распространении ненависти к евреям в социальной сети Telegram.

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