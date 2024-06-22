Цены на аренду в некоторых городах Квебека вышли из-под контроля

Переезд в новую квартиру в любой точке Квебека теперь сопряжен с такими ценами, которых раньше не было, и группы арендаторов говорят, что они наблюдают тенденцию к повышению арендной платы, которая, по их мнению, свидетельствует о “кошмарном состоянии рынка”. “Самые ошеломляющие цифры наблюдаются за пределами крупных городских центров. Это намного выше уровня инфляции”, – сказал Седрик Дюссо, член Объединения комитетов и ассоциаций географов Квебека (RCLALQ).

Используя данные, найденные в объявлениях о продаже квартир, предлагаемых в аренду на таких платформах, как Facebook Marketplace и Kijiji, в новом отчете группа показала, что в таких городах, как Труа-Ривьер и Римуски, владельцы недвижимости сейчас требуют на 50% больше, чем пять лет назад, несмотря на то, что уровень инфляции достигал 17% в тот же самый период.

В Монреале арендная плата за четыре года выросла на 27%, несмотря на бум жилищного строительства.

Один из вопросов, поднятых жилищными активистами, заключается в том, что, несмотря на строительство все большего количества квартир частным сектором, это не привело к снижению цен на старые квартиры.

“Теория просачивания не работает в экономике, особенно в Квебеке”, – сказал Дюссо.

Наиболее распространенное объяснение, по его словам, заключается в том, что “когда кто-то покидает жилье из-за отсутствия контроля за арендной платой, мы автоматически теряем это жилье как доступную по цене единицу. Данные, которые мы собрали за последние пять лет, наглядны при смене арендаторов”.

Организация утверждает, что арендодатели редко соблюдают пункт, который обязывает их раскрывать информацию о том, сколько заплатили предыдущие арендаторы, что позволяет им взвинчивать цены и игнорировать ежегодные рекомендации, установленные советом по аренде жилья. Несмотря на строгие законы о найме жилья, жилищные активисты утверждают, что арендодатели годами находили лазейки и открыто пользовались тем фактом, что арендаторы не жаловались из-за боязни, что им откажут в предоставлении квартиры.

“Арендная плата в Квебеке одна из самых дешевых в Канаде. Поэтому мы не придаем особого значения этому отчету, потому что это их собственный анализ”, – сказала Мелисса Лемье из Ассоциации арендодателей Квебека (APQ).

Арендодатели основывают свою статистику на данных, предоставляемых Канадской жилищной и ипотечной корпорацией, которая устанавливает рыночные цены на основе средней арендной платы, выплачиваемой арендаторами. RCLALQ утверждает, что цены, объявленные на текущем рынке, дают более точную картину.

Арендодатели уже давно жалуются на то, что законы Квебека и правила совета по аренде жилья слишком строгие и не позволяют компаниям инвестировать в жилье. Получить разрешение на строительство и получить хорошую отдачу от инвестиций зачастую невозможно, говорит Лемье.

Они также жалуются, что существующие правила проведения ремонтных работ, которые арендаторы высмеивают как “реконструкцию”, также отбивают у них охоту инвестировать в старые здания. Арендаторы говорят, что ремонтные работы используются как предлог для того, чтобы избавиться от арендаторов с низкой арендной платой, в то время как арендодатели говорят, что они не могут эффективно проводить ремонт, поскольку им приходится оплачивать переезд арендатора.

“Строительство и реконструкция обходятся дорого, а процентные ставки не помогают”, – сказал Лемье.

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