Зоопарк Грэнби приветствует детеныша мандрила и ждет в гости посетителей

В среду зоопарк Грэнби объявил, что 24 мая в его семье мандрилов появился новый член. Детеныш мандрила родился впервые за последние 4 года.

Мандрилы, известные своими ярко-красными и синими мордами, являются самыми крупными и яркими обезьянами в мире и обитают в тропических лесах экваториальной Африки.

В зоопарке заявили, что появление детеныша мандрила – это проблеск надежды на устойчивость популяции этого вида. Их усилия по разведению мандрилов являются частью Плана выживания видов Ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA), который направлен на развитие генетически разнообразных популяций животных.

“Мы хотим быть уверенными в том, что мы сможем выжить в течение следующих 100 лет, чтобы нам не пришлось привносить какие-либо новые гены из дикой природы”, – сказала куратор зоопарка Грэнби Шанталь Рутье.

Из 236 учреждений, аккредитованных AZA, зоопарк Грэнби является единственным канадским учреждением, активно занимающимся разведением мандрилов в рамках SSP.

Международный союз охраны природы относит этот вид к уязвимым, и в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению популяции.

Мандрилам угрожают браконьеры, поскольку в африканской культуре их мясо считается деликатесом. По словам Рутье, в естественной среде обитания мандрилы обычно доживают до 32 лет.

Шесть мандрилов живут в недавно отремонтированном вольере в африканской части зоопарка Грэнби, в том числе один самец, четыре самки и новорожденный, который является также самкой. По ее словам, новорожденный прекрасно себя чувствует под присмотром матери.

“Это ее третий ребенок, она действительно хорошая мать. Малыш совсем крошечный, его очень привлекают всевозможные вещи, а также другие мандрилы”, – сказала Рутье.

Реконструкция среды обитания мандрилов, которая началась в 2020 году, была недавно завершена и обошлась в 1,3 миллиона долларов. Новая среда обитания обеспечивает им лучшее обитание.

“У нас есть небольшой ручей, натуральные деревья, различные сооружения, чтобы они могли играть. Они могут использовать высоту, если захотят”, – сказала она. “Новый экспонат просто потрясающий”.

У молодого мандрила еще нет имени, а публика уже может увидеть нового детеныша в зоопарке.

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