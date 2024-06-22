Число пациентов, покидающих отделения неотложной помощи в Квебеке до того, как их осмотрят, растет

Согласно результатам исследования, проведенного Монреальским экономическим институтом (MEI), опубликованным в четверг, в Квебеке растет число пациентов, покидающих отделения неотложной помощи до того, как им окажут медицинскую помощь. В 2023-2024 годах, в течение примерно 11 месяцев, отделения неотложной помощи в Квебеке посетили 3,2 миллиона пациентов, и 11,5 процента из них, или 376 460 человек, ушли, не получив медицинской помощи.

Для сравнения, в 2018-2019 годах этот показатель составлял чуть более 10%, или 378 348 пациентов из общего числа 3,7 миллионов посещений.

“Каждый второй человек ожидает более пяти часов в отделении неотложной помощи в Квебеке. Неудивительно, что многие уходят”, – говорит автор исследования Эммануэль Б. Фобер.

Пациенты, направляемые к другому медицинскому работнику, который может удовлетворить их потребности, не учитываются в этих данных, поскольку считается, что они были приняты доктором.

“Это все равно увеличение, потому что период рассмотрения в 2023-2024 годах составляет 11 месяцев. Таким образом, мы видим, что за 11 месяцев, а не 12, как обычно, и у нас практически такое же количество пациентов, которые покинули отделение неотложной помощи до начала лечения, по сравнению с периодом в один год пять лет назад”, – сказал Фобер. “Это все еще проблема, учитывая увеличение бюджета, которые мы вкладываем в здравоохранение, и все реформы, которые мы проводим каждый год”.

Она особенно обеспокоена состоянием 103 715 пациентов категорий P1, P2 и P3, которые соответствуют наиболее неотложным случаям. Согласно данным, полученным ею от Министерства здравоохранения и социальных служб, 25,3% пациентов из группы неотложной помощи № 3 покинули отделение неотложной помощи до получения медицинской помощи, 2,2% пациентов категории P2 и 0,03% пациентов категории P1.

“Это большая проблема, потому что это показывает, что наша система здравоохранения не способна позаботиться о жителях Квебека. И это опасно, если учесть, что население стареет, а потребности растут”, – сказал Фобер.

В менее неотложных случаях (P4 и P5) более 70% пациентов решили покинуть отделение неотложной помощи, не получив лечения.

“Люди, у которых нет неотложных случаев, не идут в отделение неотложной помощи, как на прогулку в парк. Они идут туда, потому что им нужна помощь, им нужен уход, независимо от того, срочно это или нет. Они обращаются туда, потому что не могут найти лучшего варианта в другом месте”, – сказала экономист.

Она отметила, что пациент, который уходит без лечения – это потенциально тот, чье состояние ухудшиться, и он должен будет вернуться в отделение неотложной помощи уже с более сложным случаем.

По словам Фобера, специализированные клиники для практикующих медсестер (SNP) могут стать частью решения этой проблемы. В провинции их 11, и ожидается, что к 2028 году их число удвоится.

Она также назвала “отличной новостью” распространение разрешений диагностики на других медицинских работников, включая фармацевтов и медсестер, согласно недавно принятому законопроекту № 67.

“Это шаг в правильном направлении”, – говорит она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.