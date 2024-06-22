Агентство по охране лесов от пожаров призывает к бдительности в Восточном Квебеке

Квебекское агентство по предотвращению лесных пожаров (SOPFEU) обращается к населению Восточного Квебека с призывом соблюдать осторожность в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров в ближайшие несколько дней.

По их словам, погодные условия означают, что в ближайшие несколько дней риск лесных пожаров будет особенно высок на Северном побережье, в низовьях реки Святого Лаврентия и на полуострове Гаспе.

По состоянию на утро четверга пожароопасность уже достигла “экстремального” уровня, самого высокого в этих регионах.

“Когда SOPFEU призывает к осторожности, это означает, что прогнозы погоды предсказывают, что условия будут не только способствовать возникновению очагов возгорания, но и способствовать возникновению пожаров высокой интенсивности, которые могут быстро распространяться”, – говорится в пресс-релизе.

SOPFEU заявляет, что очень внимательно следит за ситуацией, ожидая возникновения нескольких новых пожаров в течение следующих нескольких дней.

Этот призыв к осторожности поступил всего за несколько часов до начала длинных выходных, посвященных национальному празднику Квебека.

В этом контексте организация утверждает, что разведение открытого огня, такого как походные костры, не рекомендуется при высокой пожарной опасности или ветре, дующем со скоростью более 20 км/ч.

SOPFEU также призывает к бдительности при поездках на вездеходах, поскольку горячие детали двигателя этих транспортных средств могут вызвать возгорание, если они соприкоснутся с сухим кустарником.

В четверг утром в зоне интенсивной охраны SOPFEU было три лесных пожара.

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