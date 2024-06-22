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Общество Криминал 2 человека получили ножевые ранения возле станции метро в Лавале; полиция проводит расследование

2 человека получили ножевые ранения возле станции метро в Лавале; полиция проводит расследование

Степан Артемьевский Июн 22, 2024 Криминал, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 2 человека получили ножевые ранения возле станции метро в Лавале; полиция проводит расследование отключены 75 Просмотров

По словам полиции, в среду вечером два человека были доставлены в больницу после того, как получили ножевые ранения возле станции метро Cartier в Лавале.

 

Полиция сообщает, что около 19:15 они получили звонок в службу 911 и что жертвами, предположительно, были мужчины в возрасте около 20 лет.

Представитель полиции Лаваля Стефани Бешар заявила, что их травмы не представляют угрозы для жизни.

По ее словам, подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия полицейских.

Вскоре после 20:00 STM сообщила, что поезда на станции Cartier не останавливаются.

Никаких арестов произведено не было, но расследование продолжается.

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