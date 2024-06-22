Рабочий погиб на строительной площадке на Филлипс-сквер в Монреале

В среду на строительной площадке на Филлипс-сквер в Монреале погиб рабочий. Рабочий был субподрядчиком компании Magil Construction, и его смерть была констатирована на месте происшествия.

Компания подтвердила, что инцидент произошел между 11:00 и 11:15, когда на работника упал какой-то предмет и ударил его. Удар оказался смертельным.

На пресс-конференции в среду днем министр труда Жан Буле сообщил, что пострадавшему было 20 лет. Буле выразил свои соболезнования семье и коллегам погибшего рабочего.

Министр труда также присутствовал на заседании Совета директоров Комиссии по нормам, охране окружающей среды, санитарии и охране труда (CNESST), на котором он говорил о важности предотвращения подобных трагедий.

“Что нам нужно сделать сейчас, так это подумать о поддержке и психологической помощи наших коллег, семьи и близких, которым мы выражаем наши глубочайшие соболезнования”, – добавил он.

В пресс-релизе Magil Construction говорится, что она работает со следователями CNESST. “Производственная площадка была эвакуирована, и мы напоминаем всем нашим работникам, что у них есть доступ к психологической поддержке”, – также сообщили в компании.

CNESST сообщила в электронном письме, что инспекторы находятся на месте и “опрашивают свидетелей и интересуются методами работы, оборудованием, надзором за работниками, а также их обучением и опытом работы”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.