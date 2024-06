Иммиграция с Александрой Мельниковой. Что такое гуманитарная программа иммиграции?

Что такое гуманитарная программа иммиграции? На сегодняшний момент очень много людей подают на гуманитарную программу иммиграции. Я бы хотела подчеркнуть, что это очень сложная программа и при подаче ее пакет отличается от других программ, в которых все конкретно и понятно написано.

В большинстве программ на иммиграцию у нас есть понятие контрольного списка документов. То есть список документов, по которому можно проверить правильность подачи файла. Исходя из того списка вы знаете, какие документы нужно приложить и каким требованиям соответствовать. Например: иметь год опыта работы в Канаде, закончить учебное заведение в Канаде, иметь уровень знания 5,6 или 7, обладать минимальным образованием школы и так далее.

Так что же такое гуманитарная программа иммиграции? Гуманитарная программа иммиграции — это исключение из экономической. Позвольте напомнить критерии экономической – это когда вас приглашают на ПМЖ, потому что вы вносите вклад в рабочий рынок труда наличием работы в Канаде, опытом в определенной востребованной специальности или наличием канадского диплома.

Гуманитарно-сострадательная программа это запрос выдать вам ПМЖ исключая экономические требования, основываясь на гуманитарно-сострадательных причинах. Подать на нее могут только те, кто проживают в Канаде. В ином случае смысл этой программы теряется.

Что же важно показать при подаче на гуманитарную программу? Когда мы говорим про гуманитарную программу иммиграции мы не обязаны приложить наличие работы — это не является основополагающим фактором, хотя один из сопутствующих.

Когда мы говорим про гуманитарную программу иммиграции, мы указываем что клиент не может подать на никакую другую программу иммиграции по тем или иным причинам (яркий пример наличие инвалидности), но у клиента достаточно гуманитарных факторов для того, чтобы убедить департамент иммиграции в том, что этого человека нужно оставить и в будущем он принесет пользу канадскому обществу (по крайней мере, так считает клиент или его представитель).

Как выглядит подача на эту программу? Обратите внимание, что программа состоит из двух частей, и обе эти части обязательны к подаче:

– первая часть гуманитарной программы – обычная подача на ПМЖ. В любой подаче на ПМЖ нужно предоставить анкеты с вашими данными и сопроводительными документами: о рождении, женитьбе, свидетельство о браке/разводе, любое ваше полученное образование с 18 лет, опыт работы с 18 лет, страны, которые вы посещали с 18 лет, справка о несудимости для проверки вас на безопасность. Эта часть подачи всегда обязательна, она не сильно трудная, но достаточно затратная по времени и требует особой внимательности, чтобы все даты и информация совпадали с предыдущими аппликациями.

– вторая часть гуманитарной программы — это письмо-просьба, чтобы вас оставили в Канаде на гуманитарных мотивах. Это называется SUBMISSION LETTER на английском языке, LETTRE DE SOUMISSION на французском языке. Офицер начинает рассматривать аппликанта по гуманитарной программы исходя из этого письма. Он внимательно его читает и делает себе пометки проходит ли аппликант по критериям или нет. У Министерства иммиграции есть свой тест, по которому они проверяют всех кандидатов, которые присылают пакеты на гуманитарную программу.

Что нужно указать в письме?

Во-первых, описать почему вы не можете вернуться обратно на родину. Например, война в Украине — это один из основополагающих факторов, он не единственный и не решающий. Наличие войны позволяем вам указать, что в Украине сейчас небезопасно, очень высокий уровень преступности, нет доступа к нормальному медицинскому обслуживанию, нет доступа к нормальному образованию, ущемляются права людей, ущемляются права свободы передвижения, права частной собственности и т.д. Для этого мы можем использовать все, что было заявлено в недавнем международном прошении на отступление прав человека. Эти факторы важны при составлении кейса на гуманитарную программу, так как они объясняют почему клиент не может вернуться обратно на Украину. Это важно!

Сюда же обязательно необходимо добавить, что в Украине гуманитарный кризис и существует фактор дискриминации. Например, выходцы из восточной Украины подвергаются гонению и дискриминациии, особенно если у них есть родственники на оккупированных территориях. Есть фактор дискриминации граждан России, если они прожили некоторое время за границей и приезжают обратно. Фактор дискриминации – один из факторов по гуманитарной программе, но не является фактором, кстати, для программы “Беженство”.

Во-вторых, описать почему Канада должна вас оставить, что вы такого сделали или можете сделать, если Канада вас оставит. В этой части письма необходимо пройтись по нескольким факторам – гуманитарным и интеграционным:

А) Наличие детей до 18 лет у вас в семье – это очень сильный фактор для того, чтобы вас оставить в Канаде. В министерстве иммиграции есть даже специальный закон “BEST INTERESTS OF THE CHILD”. Семьи с детьми получают некоторые приоритеты при рассмотрении на гуманитарную программу. Отправить ребенка в страну исхода, где существует угрозу его жизни и здоровью это противоречит конвенции, которую подписала Канада. Если у вас есть дети — это один из первых факторов, который нужно освещать.

Б) Уровень интеграции в канадское общество: ваша работа, ваше знание языка, ваши попытки выучить язык (например, вы не можете приложить тест по языку, но можете предоставить справку с языкового центра, куда вы ходите с письмом-сопровождением что вы пытаетесь учить его и пытаетесь интегрироваться в канадское общество), ваши справки о волонтерской работе в Канаде (очень ценится наличие волонтерской работы, например, вы ходите в церковь или в какую-либо организацию, помогаете детям или пожилым людям). Любой взнос в волонтерскую деятельность считается очень важным в гуманитарном пакете. В той же части прикладываются любые справки о посещении секций вашими детьми — это тоже очень хорошо и полезно приложить к вашему гуманитарному пакету. Сюда же входит фактор наличия любых родственников в Канаде, которые помогают вам интегрироваться. Наличие недвижимости в Канаде, которую вы уже купили. Если вы подаете на обычную программу иммиграции, то фактор наличия недвижимости там не имеет значения, тогда как в гуманитарной имеет – ведь показывает ваш уровень интеграции. Наличие бизнеса и факт предоставления рабочих мест (здесь главное уточнить почему вы с этим бизнесом не пройдете по бизнес иммиграции). Наличие предпринимательской деятельности, например в системе сервиса (мастера маникюра, педикюра, приготовление домашней еды, уход за пожилыми людьми или детьми, услуги репетиторства и много другого).

Отдельным вариантом, например, идут работники, которые работают удаленно, пусть даже на работодателя в другой стране. Это тоже один из факторов – показателей для гуманитарной программы в контексте интеграции. Несмотря на то, что человек работает не на канадского работодателя, он все-таки работает на канадской земле, платит канадские налоги и в будущем будет пытаться найти канадского работодателя.

Подводя итоги по всей гуманитарной программе: в Канаде, есть специальный закон, который не позволяет депортировать иностранных граждан, в страну, где идут активные военные действия (война), природное стихийное бедствие или гуманитарная катастрофа — это называется запрет на депортацию (deferral of removal). Есть определенный список стран куда нельзя депортировать людей. Украина входит в список этих стран с момента как началась война. Некоторые офицеры используют этот фактор, чтобы не одобрять гуманитарную программу. К сожалению, в письмах отказах они так и дают заключение «Канада не будет вас депортировать, поэтому нет смысла давать положительное решение по гуманитарной программе». Это, конечно, большое заблуждение. И федеральный суд отменил эту причину, как таковую, чтобы использовать в отказе на гуманитарную программу, но всё равно, некоторые офицеры до сих пор так и делают. Зная об этом и действуя на опережение, вам необходимо обязательно добавить фразу что «несмотря на то, что Украина находится в списке стран, которые подлежат deferral of removal, это не означает, что человек может находиться в Канаде без определённого статуса и четких планов на будущее. Несмотря на то, что Канада не депортирует украинцев на родину пока идет война, это не означает, что Канада не может дать ПМЖ и не может дать исключения по гуманитарным факторам». Ведь чем больше времени проходит, семьи всё больше и больше интегрируются в Канадское общество, работают и им нужно понимать, что они будут оставаться в Канаде навсегда, а не проживут 3-4 года и их отправят обратно в Украину. На тот момент у них будет здесь фактически вся жизнь сложена, а в Украине не останется ничего.

И еще маленькой уточнение. Когда мне говорят, что хотят подать документы на гуманитарную программу, потому что разрушен дом и некуда возвращаться – это совсем не фактор для гуманитарной программы. Один разрушенный дом у вас там на родине, не является фактором, чтобы получить гуманитарное исключение. Вам необходимо показать и доказать, что в целом система в Украине не работает, что в целом, куда бы вы не переехали в Украине небезопасно. Покупка нового жилья и переезд в другую часть Украины не решит вашей проблемы априори. Вам нужно смотреть на ситуацию как таковую в целом – в том суть и соль гуманитарной программы.

И напоследок еще раз хочу подчеркнуть, что гуманитарная программа состоит из двух пластов:

Первый – подача на ПМЖ, а также все анкеты и документы, которые необходимо будет загрузить на всех членов семьи, которые с вами едут или даже не едут в Канаду.

Второй — это само письмо. Письмо достаточно большое и очень часто мы в нем еще прикладываем и специальные отчеты от ЮНЕСКО, Human Rights Watch, Amnesty International и многие другие. Есть огромный список организаций, которые выдают отчеты по каждой из стран. Мы пользуемся этими отчетами, чтобы доказать, что это не только единичное мнение о происходящем, но есть международные организации, которые показали и доказали, что уровень проживания в данной стране такой то, что вернуться туда нельзя, что дети страдают от нехватки еды, что пожилым людям не хватает базовых медикаментов, что нет доступа к проведению операций и т.д. В гуманитарном пакете очень важно доказать, что другие организации пишут то же самое, что и вы. Без отчета отправлять файл на гуманитарное исключение я бы не советовала, поэтому минимум пару отчетов вам нужно туда обязательно прикладывать.

