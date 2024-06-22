Фиксированная или переменная ставка: возможно ли изменение предпочтений заемщика в будущем?

В мире финансов, где каждый процент имеет значение, недавнее решение Банка Канады о снижении базовой ставки 5 июня привнесло нотку неопределенности. Хотя переменные ставки и показали небольшое снижение, ожидания дальнейших урезаний до конца года не дают оснований предполагать, что заемщики скоро обратятся к таким ипотечным продуктам. Вспомним начало пандемии COVID-19: центральный банк опустил ключевую ставку до исторического минимума в 0,25%, вызвав волну интереса к ипотечным кредитам с плавающей ставкой. Однако эта тенденция была прервана, когда в 2022 году начался рост банковских ставок.

Заемщики, как правило, предпочитают гарантированные срочные кредиты в условиях растущих процентных ставок, особенно срочные ипотечные кредиты сроком от одного до трех лет, как сообщают Канада и Ипотечная жилищная корпорация (CMHC), чтобы поддерживать стабильные платежи, а также следить за перспективой снижения переменных ставок в будущем.

По словам финансового консультанта BlueShore Джастина Прасада (на фото вверху), решение Банка снизить ставки впервые более чем за четыре года мало что изменит в этом отношении.

Учитывая, что основная ставка в настоящее время составляет около 6,95%, заемщикам потребуется значительная скидка, чтобы ипотека с плавающей ставкой стала лучшим вариантом, чем ипотека с фиксированной ставкой, сказал он канадскому специалисту по ипотечным кредитам.

“Для фиксированной ставки на пять лет сейчас вы действительно смотрите на низкие пять [процентов]. И действительно, если вы берете переменную, которая равна простому числу минус единица – чего я вообще не вижу, – это приводит вас к тому, что сейчас представляет собой фиксированная ставка на пять лет. Итак, теперь вы находитесь на равных равнинах.

“Но тогда вы действительно рассчитываете, что в ближайшие пару лет этот показатель значительно снизится, что вполне возможно, но это будет постепенный процесс”.

По словам Прасада, даже варианты с плавающей процентной ставкой, предлагающие прайм за вычетом половины или четверти, будут менее привлекательными для многих заемщиков на текущем рынке, чем краткосрочная или пятилетняя ипотека с фиксированной процентной ставкой.

“На данный момент это просто непривлекательно, потому что я не вижу существенного снижения ставок”, – сказал он. “Если бы мы были в ситуации, когда… я [мог бы] увидеть, что банк [существенно] снизит ставки в этом году, тогда да, переменная, безусловно, привлекательна. Но я просто не могу представить, что это произойдет, особенно учитывая ситуацию в Штатах и то, что там делает ФРС США”.

В последнее время заемщики, возможно, больше склоняются к краткосрочным фиксированным ставкам, чем к пятилетним опционам, в надежде, что они смогут воспользоваться значительно более низкими ставками после нескольких сокращений банковских расходов. Тем не менее, по словам Прасада, крупные банки уже осознали эту перспективу и могут захотеть сделать долгосрочные срочные опционы более привлекательными.

По его словам, это означает, что разница в спредах между ипотечными кредитами сроком от одного до трех лет и пятилетними опционами может быть меньше, поскольку банки стремятся привлекать заемщиков по более высоким ставкам.

“Если они находятся в ситуации, когда они знают, что могут удержать кого-то на пять лет на уровне, скажем, 4,99% или 4,85%, почему бы им не сделать этого в условиях снижения процентных ставок?” он сказал.

“Я думаю, что вы, вероятно, увидите отличные пятилетние сделки, но двухлетние могут составлять 5,5% или 5,4%, когда они действительно подталкивают людей к принятию решения о переходе на пятилетний период. Но прямо сейчас люди наверняка хотят взять ипотеку с фиксированной процентной ставкой сроком на два-три года”.

По словам Прасада, потенциальный риск для заемщиков, которые хотят оформить ипотеку с фиксированной ставкой на пять лет, но при этом хотят воспользоваться более низкими ставками через пару лет, заключается в объединении и расширении – это означает, что если они берут пятилетнюю ипотеку с фиксированной ставкой в 5%, а ставки значительно снизились за два года’ со временем они могут объединить обе эти ставки и продлить срок действия ипотеки.

“Это то, что я всегда говорю клиентам: на самом деле вы не ограничены пятилетним сроком. У вас есть возможность сочетать и продлевать”, – сказал он. “И мы сделали массу таких предложений в 2021 году, когда ставки были сверхнизкими, и люди могли приспособиться к этой низкой ставке и продлить ее”.

Конечно, это не обязательно будет вариантом для каждого типа ипотеки. “Поэтому мой совет – вам нужно поговорить со своим кредитором и действительно узнать, каковы условия вашей ипотеки, – добавил он, – и что это вам позволяет”.

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