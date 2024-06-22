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Новости Новости для читателей Делового Монреаля за 22 июня 2024 года

Новости для читателей Делового Монреаля за 22 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 22, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 27 Просмотров

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Новости Монреаля

  • Отмена парада: Парад в честь Дня Канады, запланированный на 1 июля, отменен из-за политических разногласий.
  • Протесты: Пропалестинские демонстранты устроили лагерь на площади Виктории.
  • ДТП: Велосипедистка столкнулась с автомобилем в Мон-Руаяль, ее состояние стабильное.
  • Авария: Грузовик повредил телефонную линию, нарушив связь с компанией по кондиционированию.
  • Расследование: Полиция расследует обстрел принадлежащего евреям ресторана “Фалафель Йони”.
  • Трагедия на стройке: Рабочий погиб на строительной площадке Филлипс-сквер.
  • Новый житель зоопарка: Зоопарк Грэнби приветствует детеныша мандрила и ждет в гости посетителей.

Новости Квебека

  • Политика: Кодерре подтвердил намерение баллотироваться на пост лидера PLQ.
  • Жилищный кризис: Цены на аренду в некоторых городах вышли из-под контроля.
  • Социальная уязвимость: Более 400,000 жителей столкнулись с ограниченным доходом и недостаточными базовыми навыками.
  • Нагрузка на арендаторов: Почти половина арендаторов Квебека тратят более 30% дохода на аренду.
  • Нападение: Два человека ранены возле станции метро в Лавале.
  • Пожарная безопасность: Агентство призывает к бдительности в Восточном Квебеке.
  • Проблемы в больницах: Увеличивается число пациентов, покидающих отделения неотложной помощи без оказания помощи.

Новости Канады

  • Жилищный рынок: Для покупки жилья в Торонто необходим доход в $215 тыс. в год.
  • Экономика: Розничные продажи в Канаде увеличились на 0,7% до $66,8 млрд.
  • Образование: Правительство выделит $1 млрд на программу питания в школах.
  • Жилищная нагрузка: Многие арендаторы тратят более половины зарплаты на аренду.
  • Кражи автомобилей: Найдено более 100 угнанных автомобилей с участием сотрудника ServiceOntario.
  • Авария автобуса: Один человек погиб и несколько ранены в Британской Колумбии.
  • Скончался Джеймс К. Ирвинг: Ушел из жизни 10-й самый богатый человек в Канаде, посадивший более миллиарда деревьев.

Новости России

  • Историческая дата: 22 июня 1941 года, 83 года назад началась Великая Отечественная война.
  • Арест бизнесмена: Экс-руководитель АФК «Система» и бывший замгендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий задержан по подозрению в мошенничестве.
  • Трудовая миграция: Допустимая доля иностранных рабочих будет снижена в 2025 году более чем в 10 регионах России.
  • Отмена концерта: Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, которых СМИ ранее обвинили в «финансировании ВСУ», не состоится в Петербурге.
  • Уголовные дела: Прокуратура завела дела на иноагентов: Монеточку, Эйдельман и Троянову.
  • Задержание Ильи Горбунова: Руководитель медиаресурсов Пригожина взят под стражу.

Мировые новости

  • Нападение в море: Британские ВМС сообщили о нападении в Аденском заливе.
  • Эвакуация из Ливана: Канада готовит план эвакуации своих граждан.
  • Предупреждение Израиля: Израиль пригрозил Армении за признание Палестины.
  • Закон в Луизиане: Введена хирургическая кастрация для растлителей.
  • Сбои в автосалонах: Программное обеспечение дало сбой по всей Северной Америке.
  • Скончалась мать легендарного футболиста Пеле: Ушла из жизни в возрасте 101 год.
  • Сны Лукашенко: Президент Беларуси поделился впечатлениями после посещения фермы: «Снятся коровы. Я их дою…».

 

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