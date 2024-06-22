Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
Новости Монреаля
- Отмена парада: Парад в честь Дня Канады, запланированный на 1 июля, отменен из-за политических разногласий.
- Протесты: Пропалестинские демонстранты устроили лагерь на площади Виктории.
- ДТП: Велосипедистка столкнулась с автомобилем в Мон-Руаяль, ее состояние стабильное.
- Авария: Грузовик повредил телефонную линию, нарушив связь с компанией по кондиционированию.
- Расследование: Полиция расследует обстрел принадлежащего евреям ресторана “Фалафель Йони”.
- Трагедия на стройке: Рабочий погиб на строительной площадке Филлипс-сквер.
- Новый житель зоопарка: Зоопарк Грэнби приветствует детеныша мандрила и ждет в гости посетителей.
Новости Квебека
- Политика: Кодерре подтвердил намерение баллотироваться на пост лидера PLQ.
- Жилищный кризис: Цены на аренду в некоторых городах вышли из-под контроля.
- Социальная уязвимость: Более 400,000 жителей столкнулись с ограниченным доходом и недостаточными базовыми навыками.
- Нагрузка на арендаторов: Почти половина арендаторов Квебека тратят более 30% дохода на аренду.
- Нападение: Два человека ранены возле станции метро в Лавале.
- Пожарная безопасность: Агентство призывает к бдительности в Восточном Квебеке.
- Проблемы в больницах: Увеличивается число пациентов, покидающих отделения неотложной помощи без оказания помощи.
Новости Канады
- Жилищный рынок: Для покупки жилья в Торонто необходим доход в $215 тыс. в год.
- Экономика: Розничные продажи в Канаде увеличились на 0,7% до $66,8 млрд.
- Образование: Правительство выделит $1 млрд на программу питания в школах.
- Жилищная нагрузка: Многие арендаторы тратят более половины зарплаты на аренду.
- Кражи автомобилей: Найдено более 100 угнанных автомобилей с участием сотрудника ServiceOntario.
- Авария автобуса: Один человек погиб и несколько ранены в Британской Колумбии.
- Скончался Джеймс К. Ирвинг: Ушел из жизни 10-й самый богатый человек в Канаде, посадивший более миллиарда деревьев.
Новости России
- Историческая дата: 22 июня 1941 года, 83 года назад началась Великая Отечественная война.
- Арест бизнесмена: Экс-руководитель АФК «Система» и бывший замгендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий задержан по подозрению в мошенничестве.
- Трудовая миграция: Допустимая доля иностранных рабочих будет снижена в 2025 году более чем в 10 регионах России.
- Отмена концерта: Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, которых СМИ ранее обвинили в «финансировании ВСУ», не состоится в Петербурге.
- Уголовные дела: Прокуратура завела дела на иноагентов: Монеточку, Эйдельман и Троянову.
- Задержание Ильи Горбунова: Руководитель медиаресурсов Пригожина взят под стражу.
Мировые новости
- Нападение в море: Британские ВМС сообщили о нападении в Аденском заливе.
- Эвакуация из Ливана: Канада готовит план эвакуации своих граждан.
- Предупреждение Израиля: Израиль пригрозил Армении за признание Палестины.
- Закон в Луизиане: Введена хирургическая кастрация для растлителей.
- Сбои в автосалонах: Программное обеспечение дало сбой по всей Северной Америке.
- Скончалась мать легендарного футболиста Пеле: Ушла из жизни в возрасте 101 год.
- Сны Лукашенко: Президент Беларуси поделился впечатлениями после посещения фермы: «Снятся коровы. Я их дою…».
CANADIAN MEDIA GROUP
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