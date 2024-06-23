Национальный праздник Квебека: что открыто и закрыто в этот день

Понедельник – Национальный праздник (или День Святого Жан-Батиста) в Квебеке.
Вот список того, что будет открыто и закрыто в Монреале 24 июня:
Открыто:
Общественные рынки, Биодом, Ботанический сад и планетарий Рио-Тинто-Алькан;
Экоцентры работают с 8 утра до 18 вечера;
Заправочные станции;
Некоторые небольшие магазины и аптеки;
Плавательные бассейны, спортивные центры и площадки для проведения досуга в Монреале будут работать по специальному графику.
Небольшие продуктовые лавки
Большинство ресторанов и баров
Службы по сбору мусора и экоцентры
Музеи и культурные центры (часы работы могут меняться)
Общественный транспорт (измененное расписание)
Закрыто:
Большинство розничных магазинов
Банки
Почтовые отделения Канады
Магазины спиртных напитков (SAQs) и каннабиса (SQDC)
Здания судов
Пункты обслуживания в провинциях (например, SAAQs, налоговые управления в Квебеке)
Федеральные пункты обслуживания (например, паспортные столы)
Районные отделения, офисы Access в Монреале и пункты выдачи разрешений;
Библиотеки и культурные центры;
Торговые центры и большинство крупных супермаркетов.
Общественный транспорт и многое другое
Не будут курсировать автобусы на линиях Мон-Сент-Илер, Кандиак и Маскуш.
Обычные ограничения на парковку и счетчики остаются в силе.
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