Национальный праздник Квебека: что открыто и закрыто в этот день

Что будет открыто и закрыто в праздничный день в Квебеке

Понедельник – Национальный праздник (или День Святого Жан-Батиста) в Квебеке.

Вот список того, что будет открыто и закрыто в Монреале 24 июня:

Открыто:

Общественные рынки, Биодом, Ботанический сад и планетарий Рио-Тинто-Алькан;

Экоцентры работают с 8 утра до 18 вечера;

Заправочные станции;

Некоторые небольшие магазины и аптеки;

Плавательные бассейны, спортивные центры и площадки для проведения досуга в Монреале будут работать по специальному графику.

Небольшие продуктовые лавки

Большинство ресторанов и баров

Службы по сбору мусора и экоцентры

Музеи и культурные центры (часы работы могут меняться)

Общественный транспорт (измененное расписание)

Закрыто:

Большинство розничных магазинов

Банки

Почтовые отделения Канады

Магазины спиртных напитков (SAQs) и каннабиса (SQDC)

Здания судов

Пункты обслуживания в провинциях (например, SAAQs, налоговые управления в Квебеке)

Федеральные пункты обслуживания (например, паспортные столы)

Районные отделения, офисы Access в Монреале и пункты выдачи разрешений;

Библиотеки и культурные центры;

Торговые центры и большинство крупных супермаркетов.

Общественный транспорт и многое другое

Не будут курсировать автобусы на линиях Мон-Сент-Илер, Кандиак и Маскуш.

Обычные ограничения на парковку и счетчики остаются в силе.

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