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Общество Здоровье, медицина Министр здравоохранения Квебека прогнозирует еще одно “трудное” лето в больницах

Министр здравоохранения Квебека прогнозирует еще одно “трудное” лето в больницах

Степан Артемьевский Июн 23, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Министр здравоохранения Квебека прогнозирует еще одно “трудное” лето в больницах отключены 30 Просмотров

Министр здравоохранения Квебека прогнозирует еще одно “трудное” лето в больницах провинции из-за нехватки персонала и их отпусков.

 

Ожидается, что количество койкомест будет уменьшено примерно на 1500 единиц, что на 115 меньше, чем в прошлом году. Сеть насчитывает в общей сложности 17 000 коек.

Министр здравоохранения заявил, что в случае перебоев в обслуживании будут проведены реорганизации. Дюбе отметил, что ситуация сложная, в частности, из-за того, что до сих пор нет соглашения с Межпрофессиональной федерацией здравоохранения Квебека.

Министерство здравоохранения “вновь обратилось к каждому медицинскому учреждению с просьбой незамедлительно информировать общественность, как только планируется реорганизация служб, чтобы обеспечить предсказуемость.

Все вопросы будут решаться на местах в каждом медицинском учреждении, чтобы отдать приоритет местному руководству. Таким образом, принятые решения будут соответствовать конкретным потребностям граждан в каждом регионе”, – говорится в пресс-релизе.

 

 

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