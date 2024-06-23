Этим летом в Монреале будет создана памятная фреска в честь Рене Левека

Художник Кевин Вел Уолл нарисовал фреску на здании, принадлежащем Квебекскому обществу инфраструктуры, на восточной улице Кремази, в районе парка Виллере – Сен-Мишель.
По словам Фонда Рене-Левека и организации MU, которые возглавляют проект, работы будут “хорошо видны” с шоссе 40 и прилегающей к нему восточной служебной дороги.
На фреске будет изображен портрет человека, который был премьер-министром Квебека с 1976 по 1985 год, а также цитата, напоминающая о принятии Хартии французского языка в 1977 году.
Художник, выполнивший фреску, является автором других подобных работ в Монреале, включая фрески Ивонн Мезоннев и Дейзи Питерсон Суини. В пресс-релизе он подчеркнул, что его целью будет “передать роль Рене Левека как дальновидного лидера, который защищал и продвигал сильную самобытность Квебека”.
Официальная церемония запланирована на 24 августа, день рождения Рене Левека.
Фонд Рене-Левеска надеется со временем разместить другие фрески в память о бывшем премьере в других районах Квебека, каждая из которых будет напоминать о решающем моменте в его политической карьере.
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