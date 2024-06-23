Бетонные блоки препятствуют доступу к парковочным местам в центре города

В центре города есть парковка для инвалидов, которая не очень доступна для людей с ограниченными физическими возможностями, поскольку большие цементные блоки на тротуаре мешают людям выходить из своих автомобилей.

Сьюзан Чарлап говорит, что место для людей с ограниченной подвижностью должно быть доступным, но из-за блоков на тротуаре на углу Мэнсфилд-стрит и Сент-Кэтрин-стрит-Уэст пользоваться им сложно.

“Я даже не могу открыть водительскую дверь”, – сказал Шарлап, рассказывая о проблемах с парковкой в среду.

“Сделайте это место полностью доступным для людей с ограниченными возможностями… Я думаю, это действительно то, о чем я прошу, просто проявить немного больше чуткости к людям с ограниченными возможностями”.

Двери автомобиля не открываются, а выходить с другой стороны опасно.

Блоки, по-видимому, поддерживают фонарный столб на углу.

“Я могу засвидетельствовать, что они стоят здесь как минимум два года, и вот уже два года я борюсь с ними”, – сказала она.

Представитель мэрии Монреаля заявил, что блоки установлены по соображениям безопасности, поскольку на улице Сент-Кэтрин продолжаются дорожные работы, и пообещал, что блоки будут перенесены, как только станет безопасно.

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