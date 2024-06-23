Официальный билингвизм в Канаде – это “миф”, говорится в новом опросе

Новый опрос выявил резкое расхождение между Квебеком и остальной Канадой в вопросе о том, должна ли страна быть двуязычной.

В ходе опроса, проведенного журналом Léger для канадской прессы, только 43% респондентов по всей Канаде заявили, что они положительно относятся к федеральному двуязычию, которое было закреплено законом в 1969 году, сделав английский и французский официальными языками Канады.

Восемнадцать процентов респондентов придерживались негативного мнения.

Однако в Квебеке 70 процентов респондентов заявили, что положительно относятся к двуязычию; 11 процентов придерживаются противоположного мнения.

За пределами Квебека доля респондентов, положительно оценивающих официальное двуязычие, составила 35%, а в Альберте — 23%, за которыми следуют Манитоба и Саскачеван.

На вопрос о том, важно ли для Канады официально оставаться двуязычной, 83% квебекцев ответили, что важно; почти половина от этого числа — 43% — в остальной Канаде согласились с этим.

“Это два мнения, высказанные в ходе опроса”, – сказал Себастьен Пойтрас, вице-президент по связям с общественностью Léger. “Идея, выдвинутая канадским правительством, что мы являемся страной с двумя официальными языками и, следовательно, двуязычием “от побережья до побережья”, является мифом”.

Нью-Брансуик – единственная официально двуязычная провинция Канады; в Квебеке французский является единственным официальным языком.

Шестьдесят процентов респондентов в Квебеке заявили, что провинции, отличные от Нью-Брансуика и их собственной, должны быть двуязычными, в то время как 26 процентов заявили то же самое в остальной Канаде.

Пятьдесят пять процентов респондентов в Квебеке заявили, что в их провинции официальными языками должны быть как французский, так и английский, по сравнению с 22 процентами в остальной части страны.

Однако 65 процентов канадцев за пределами Квебека заявили, что провинции должны быть двуязычными.

“Мы видели, что в остальной части Канады люди не воспринимают официальное двуязычие Канады как нечто позитивное”, – сказал Пойтрас.

Фактически, 41% от общего числа респондентов, из них 60% в Квебеке — заявили, что официальное двуязычие лежит в основе канадской идентичности; 49% в остальной части страны заявили, что оно существует только для удовлетворения интересов меньшинства.

Федеральный билингвизм, по словам Пойтрас, оставляет канадцев за пределами Квебека “в лучшем случае равнодушными. Ведь когда их спросили о важности официального двуязычия в Канаде, чуть более половины англоязычных ответили, что это не важно”.

Когда речь зашла о выживании французского языка в Квебеке, 63% квебекцев заявили, что он находится под угрозой, по сравнению с 11% в остальной Канаде.

Опрос Léger был проведен онлайн с участием 15360 респондентов в период с 14 по 17 июня 2024 года.

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