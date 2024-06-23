Денис Кодер подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы Либеральной партии Квебека

“Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, слишком важны, чтобы заниматься ими по наитию или неопытным людям”, – сказал он в своем заявлении. “Нам нужны люди, обладающие политическим опытом, дальновидностью и энергией, чтобы твердо стоять на ногах”.
60-летний мужчина говорит, что планирует баллотироваться на следующих провинциальных выборах в округе Бельшасс на южном побережье Квебека.
Кодерр уже может похвастаться опытом работы на федеральном и муниципальном уровнях.
Впервые он был избран членом парламента в 1997 году от федеральных либералов на выборах в Бурасса в Монреале.
Он занимал пост министра иммиграции с 2002 по 2003 год.
В 2013 году Кодерр ушел из федеральной политики, чтобы баллотироваться на пост мэра Монреаля, и занимал этот пост до 2017 года, когда проиграл гонку нынешнему мэру Валери Плант.
В 2021 году он снова баллотировался на пост мэра, но потерпел поражение от той же Плант.
“Я работал на федеральном и муниципальном уровнях и теперь готов внести свой вклад в развитие провинции”, – сказал Кодерр. “Я баллотируюсь, потому что убежден, что смогу помочь партии вернуть себе место в сердцах квебекцев”.
Кодерр говорит, что в рамках своей предвыборной кампании он планирует посетить 125 округов провинции, чтобы привлечь новых членов партии.
В качестве своих главных приоритетов он называет охрану водных ресурсов, муниципальные полномочия и борьбу за суверенитет.
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