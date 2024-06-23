Денис Кодер подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы Либеральной партии Квебека

Бывший мэр Монреаля Денис Кодер подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы Либеральной партии Квебека (ЛПК). Он подтвердил эту новость в пятницу, “посетив 15 регионов Квебека за последние несколько месяцев, чтобы заручиться поддержкой населения.

“Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, слишком важны, чтобы заниматься ими по наитию или неопытным людям”, – сказал он в своем заявлении. “Нам нужны люди, обладающие политическим опытом, дальновидностью и энергией, чтобы твердо стоять на ногах”.

60-летний мужчина говорит, что планирует баллотироваться на следующих провинциальных выборах в округе Бельшасс на южном побережье Квебека.

Кодерр уже может похвастаться опытом работы на федеральном и муниципальном уровнях.

Впервые он был избран членом парламента в 1997 году от федеральных либералов на выборах в Бурасса в Монреале.

Он занимал пост министра иммиграции с 2002 по 2003 год.

В 2013 году Кодерр ушел из федеральной политики, чтобы баллотироваться на пост мэра Монреаля, и занимал этот пост до 2017 года, когда проиграл гонку нынешнему мэру Валери Плант.

В 2021 году он снова баллотировался на пост мэра, но потерпел поражение от той же Плант.

“Я работал на федеральном и муниципальном уровнях и теперь готов внести свой вклад в развитие провинции”, – сказал Кодерр. “Я баллотируюсь, потому что убежден, что смогу помочь партии вернуть себе место в сердцах квебекцев”.

Кодерр говорит, что в рамках своей предвыборной кампании он планирует посетить 125 округов провинции, чтобы привлечь новых членов партии.

В качестве своих главных приоритетов он называет охрану водных ресурсов, муниципальные полномочия и борьбу за суверенитет.

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