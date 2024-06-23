Банк Канады решил подождать до июля, чтобы снизить ключевую ставку

Совет директоров Банка Канады рассматривал возможность подождать до июля, чтобы снизить процентные ставки, но в конечном итоге решил снизить их раньше, говорится в резюме обсуждений Центрального банка. В резюме подробно описываются дискуссии между управляющим Тиффом Маклемом и его заместителями в преддверии объявления денежно-кредитной политики от 5 июня, в ходе которого Центральный банк снизил свою ключевую ставку.

« [Члены] осознавали риск того, что прогресс может застопориться – как это было в Соединенных Штатах,-но фундаментальная инфляция снижалась в течение четырех месяцев подряд, и показатели указывают на то, что это замедление продолжится. Согласившись с тем, что достигнутого прогресса было достаточно, чтобы оправдать первоначальное снижение ключевой ставки, они решили немедленно снизить ее на 25 базисных пунктов до 4,75%», – говорится в резюме.

Снижение на четверть процентного пункта ознаменовало собой первое снижение ключевой ставки Центральным банком с марта 2020 года, что стало поворотным моментом в его борьбе с высокой инфляцией.

До принятия решения по ставке большинство наблюдателей ожидали, что Центральный банк начнет свое первое снижение, хотя некоторые считали вероятным, что это произойдет только в июле.

Годовая инфляция в Канаде достигла 2,7% в апреле, в то время как меры базового ценового давления также ослабли.

Несмотря на то, что его ключевая ставка в настоящее время находится на уровне 4,75%, в резюме подтверждается консервативный подход Центрального банка, в котором отмечается, что он планирует принимать будущие решения по процентным ставкам одно за другим.

Несмотря на то, что однократное снижение ключевой ставки, как ожидается, не окажет серьезного влияния на экономику, это сигнализирует о начале цикла смягчения для Банка Канады.

В частности, ожидается, что рынок недвижимости восстановится в ближайшие месяцы после резкого спада активности.

Экономисты будут следить за масштабами потепления на рынке недвижимости, поскольку процентные ставки продолжают снижаться.

Банку Канады необходимо будет рассмотреть еще два отчета об инфляции до принятия следующего решения по процентной ставке, которое должно состояться 24 июля.

В кратком изложении обсуждений подробно описаны некоторые риски, обсуждавшиеся на совете директоров, в том числе более значительный, чем ожидалось, экономический спад из-за того, что домохозяйства возобновляют свои ипотечные кредиты по более высоким ставкам.

С другой стороны, Центральный банк учел возможность того, что снижение ставок может оживить рынок недвижимости.

В резюме говорится, что совет директоров также обращает внимание на то, как рост населения будет продолжать влиять на экономику и инфляцию.

“Сроки реализации правительственных мер, направленных на замедление роста числа непостоянных жителей, а также последствия этих мер могут повлиять на прогнозы инфляции и роста», – говорится в резюме.

Федеральное правительство рассматривает возможность сокращения доли временных жителей страны до 5 % от общей численности населения.

По данным Статистического управления Канады, на 1 апреля временные жители составляли 6,8% населения.

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