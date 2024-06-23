Мужчина из Сен-Лазара хочет получить разрешение на содержание двух ослов и ламы на своей территории

Мужчине, живущему в Сен-Лазаре, сказали, что он может оставить своих лошадей, но его ослы и лама должны покинуть его местожительства.

Ричард Лакруа живет в конноспортивной зоне, и хочет, чтобы муниципалитет сделал для него исключение из правил – разрешил приютить ослов и ламу. Он держит лошадей уже три десятилетия.

Его недавние приобретения — два осла и лама — не вписываются в муниципальные правила конноспортивного зонирования в его районе.

“Ослы едят, как лошади, и производят один и тот же приплод, они едят один и тот же корм. Я имею в виду, что для меня это не имеет смысла”, – сказал он.

Лакруа говорит, что с тех пор, как он переехал, зонирование изменилось, и он хочет получить специальное разрешение на содержание животных и планирует предложить им услуги зоотерапии на месте.

“Мы начнем чувствовать себя непринужденно, вы знаете, начнем прикасаться к ним, разговаривать с ними, и они ответят нам тем вниманием, которое мы им оказываем”, – объяснил он.

Согласно экологическим нормам провинции, загон для лошадей Лакруа должен находиться в 30 метрах от ближайшего колодца, поэтому он перенес его.

Теперь он надеется, что в отношении его животных, Лемона, Чоко и Зорро, удастся договориться.

“Если, скажем так, они поставят мне какие-то условия, которые я буду соблюдать”, – сказал он.

Лакруа не был оштрафован, но был предупрежден о нарушении городскими инспекторами.

Представитель мэрии Сен-Лазар сказал, что, поскольку рассмотрение дела продолжается, город не будет напрямую комментировать этот вопрос.

“Они счастливы здесь, и мы не можем этого изменить”, – сказал Лакруа, добавив: “Я скорее перееду, чем расстанусь с ними”.

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