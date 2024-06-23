Согласно новому исследованию Статистического управления Канады (StatCan), Торонто и Монреаль входят в число самых опасных городов Канады из-за аномальной жары.

В опубликованном в среду обзоре данных за 20 лет сравниваются показатели смертности во время экстремальной жары в 12 самых густонаселенных городах Канады. Исследователи обнаружили, что, хотя экстремальная жара является общей причиной увеличения смертности в целом по стране, в двух крупнейших городах страны наблюдались наибольшие всплески.

StatCan подсчитал, что в период с 2000 по 2020 год из-за жары погибло около 700 человек, причем 230 из них были связаны именно с проблемами сердца или легких.

Из общего числа, по оценкам, 250 человек были зафиксированы среди жителей Торонто и 295 – в Монреале, и, как показывают исследования, наш город известен как особенно уязвимый к смертельным случаям, связанным с окружающей средой и жарой.

“Одним из объяснений может быть концентрация арендуемого жилья и более низкий уровень доступа к кондиционерам среди арендаторов по сравнению с владельцами”, – говорится в исследовании.

Июньское исследование выявило корреляцию между долей арендуемых домохозяйств в городе и риском смерти от жары.

Данные переписи показывают, что Монреаль и Торонто входят в число городов с наибольшей долей арендаторов в Канаде, где 61 и 48 процентов домохозяйств, соответственно, сдают жилье своим жильцам. Кроме того, в исследовании StatCan приводились данные исследований, показывающие, что арендаторы имели значительно меньший доступ к кондиционированию воздуха по сравнению со средними показателями по провинциям Квебек, Онтарио и Британская Колумбия.

Другим возможным фактором резкого роста смертности была относительная частота экстремальных периодов жары в пострадавших районах. Статистический анализ показал, что чем больше отдельных дней с экстремальной жарой выпадало на долю города, тем меньшее влияние они оказывали на город в целом – такая закономерность, как предполагает StatCan, может быть вызвана тем, что эти города лучше подготовлены как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения биологии.

“Предыдущие исследования показали, что люди, живущие в районах с более низкой температурой окружающей среды и меньшим количеством экстремальных тепловых явлений, могут иметь более низкий уровень физической акклиматизации”, – говорится в исследовании, указывая также на отсутствие кондиционеров в городах с более прохладной погодой.

Экстремальная жара уже давно ассоциируется с повышенным уровнем смертности, будь то из-за переутомления, инсульта или обострения существующих медицинских проблем. Исследования показывают, что канадские пожилые люди чаще всего умирают от жары.

“Было обнаружено, что экстремальная жара в большей степени связана со смертностью у людей в возрасте 65 лет и старше”, – говорится в исследовании.

“У людей в возрасте моложе 65 лет риск смертности во время экстремальной жары не был значительно выше по каким-либо причинам или в каких-либо городах”.

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