Новости дня Делового Монреаля одной строкой за 23 июня 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹
В Монреале
- Национальный день Квебека: Празднования стартовали в театре «Плаза».
- Памятная фреска: Завершение работы над фреской в честь Рене Левека.
- Похищение: Полиция нашла троих из четырех похищенных в Старом Монреале.
- Забастовка в Bombardier: Работники не смогли договориться и объявили забастовку.
- Жилищный кризис: Арендаторы сталкиваются с завышенными ценами на жильё.
- Селин Дион: Певица получила овации стоя на показе Hauser с сыновьями.
В Квебеке
- Дождь и праздник: Погода помешала празднованию Дня Святого Жана-Батиста.
- Финансовая помощь: Возобновление программы помощи после лесных пожаров.
- Трагедия на воде: Каякер погиб на реке Сен-Франсуа.
- Больницы: Министр здравоохранения предвидит трудное лето для больниц.
- Fiera Capital: Покупка акций Desjardins Group.
- Погода: Сильный дождь и грозы на юге провинции.
В Канаде
- Экономика: Прогноз снижения учетной ставки Банком Канады.
- Мэр Торонто: Оливия Чоу отказалась от участия в марше “Walk with Israel”.
- Расследование убийства: Полиция Торонто расследует смерть человека после пожара.
- Аресты: Двое предполагаемых наркоторговцев задержаны в Монреале.
- Попытка отравления: Женщина пыталась отравить мужа-ветеринара.
- Торнадо: Онтарио — провинция с наибольшим количеством торнадо.
В России
- Ракетная атака: Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, погибли пять человек, включая троих детей, пострадали — 144 человека.
- Журналистский комментарий: Ирландский журналист Чей Боуз предложил визуализировать удар российской ракеты по Флориде после обстрела Севастополя.
- Нападения: В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
- Арест: Совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев задержан в связи с делом экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого.
- Обещание мести: Депутат Слуцкий пообещал месть за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
- Кино: Данила Козловский заявил, что причина успеха американского кино – отсутствие цензуры и возможность говорить почти на любую тему.
В мире
- Иран и Канада: Парламент Ирана предлагает считать канадские силы террористами.
- Напряжение на границе: Нетаньяху отправляет войска к границе с Ливаном.
- Трагедия в Аравии: Более 1300 погибших во время хаджа из-за жары.
- Военные маневры: Американский авианосец прибыл в Южную Корею.
- Капри: Остров приостановил прибытие туристов из-за проблем с водой.
- Закон о оружии: Верховный суд США поддержал контроль над оружием.
- Кинокассы: «Upside Down 2» стал самым кассовым фильмом года.
CANADIAN MEDIA GROUP
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