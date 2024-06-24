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Новости Новости дня Делового Монреаля одной строкой за 23 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля одной строкой за 23 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 24, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 50 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале

  • Национальный день Квебека: Празднования стартовали в театре «Плаза».
  • Памятная фреска: Завершение работы над фреской в честь Рене Левека.
  • Похищение: Полиция нашла троих из четырех похищенных в Старом Монреале.
  • Забастовка в Bombardier: Работники не смогли договориться и объявили забастовку.
  • Жилищный кризис: Арендаторы сталкиваются с завышенными ценами на жильё.
  • Селин Дион: Певица получила овации стоя на показе Hauser с сыновьями.

В Квебеке

  • Дождь и праздник: Погода помешала празднованию Дня Святого Жана-Батиста.
  • Финансовая помощь: Возобновление программы помощи после лесных пожаров.
  • Трагедия на воде: Каякер погиб на реке Сен-Франсуа.
  • Больницы: Министр здравоохранения предвидит трудное лето для больниц.
  • Fiera Capital: Покупка акций Desjardins Group.
  • Погода: Сильный дождь и грозы на юге провинции.

В Канаде

  • Экономика: Прогноз снижения учетной ставки Банком Канады.
  • Мэр Торонто: Оливия Чоу отказалась от участия в марше “Walk with Israel”.
  • Расследование убийства: Полиция Торонто расследует смерть человека после пожара.
  • Аресты: Двое предполагаемых наркоторговцев задержаны в Монреале.
  • Попытка отравления: Женщина пыталась отравить мужа-ветеринара.
  • Торнадо: Онтарио — провинция с наибольшим количеством торнадо.

В России

  • Ракетная атака: Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, погибли пять человек, включая троих детей, пострадали — 144 человека.
  • Журналистский комментарий: Ирландский журналист Чей Боуз предложил визуализировать удар российской ракеты по Флориде после обстрела Севастополя.
  • Нападения: В Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
  • Арест: Совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев задержан в связи с делом экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого.
  • Обещание мести: Депутат Слуцкий пообещал месть за каждую смерть при обстреле ВСУ Севастополя поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
  • Кино: Данила Козловский заявил, что причина успеха американского кино – отсутствие цензуры и возможность говорить почти на любую тему.

В мире

  • Иран и Канада: Парламент Ирана предлагает считать канадские силы террористами.
  • Напряжение на границе: Нетаньяху отправляет войска к границе с Ливаном.
  • Трагедия в Аравии: Более 1300 погибших во время хаджа из-за жары.
  • Военные маневры: Американский авианосец прибыл в Южную Корею.
  • Капри: Остров приостановил прибытие туристов из-за проблем с водой.
  • Закон о оружии: Верховный суд США поддержал контроль над оружием.
  • Кинокассы: «Upside Down 2» стал самым кассовым фильмом года.

 

 

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