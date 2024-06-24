Два сноба: кто они, почему стоят именно в этом месте в Монреале













Наверняка нет среди читающих человека, который бы не посещал площадь Place D’Armes. Безусловно, на ней был хотя бы раз каждый из нас! И что там мы увидели-запомнили-рассмотрели? Давайте перечислим навскидку!

Во-первых, памятник де Мезонневу, прям аккурат Базилики Нотр-Дам. Во-вторых, главный офис Банка Монреаля. В-третьих, знаменитые небоскребы New York Life и Albright Building… А еще есть одна замечательная парочка скульптур. Догадываетесь, о чем я? Да, именно они, две бронзовые скульптуры, мужчины и женщины, в руках каждого из которых – собака.

Вы задумывались когда-то, почему они там находятся? Что символизируют? Вообще, рассматривали их внимательно? Или, бросив беглый взгляд, шли дальше? Я вот заинтересовалась, поискала информацию о них… И сейчас рассказываю вам.

Начну с того, что скажу, что в нашем с вами городе в прошлом веке жил и творил писатель Хью Макленнан. Выпускник Оксфорда, профессор Университета Мак Гилл, он создал ряд потрясающих произведений. В победный для нас 1945-й год им был написан роман «Два одиночества». Роман об отношениях англо- и франкоговорящих канадцев. Произведение наделало много шума, о нем спорили, дискутировали, им восхищались и негодовали. Но тем не менее, оно вошло в литературное наследие Канады прошлого столетия.

Им зачитывался, видимо, и Марк Андре Фортье, монреальский скульптор, о чьих двух творениях я и начинаю рассказ. Диптрих, друзья мои! Рассмотрим каждую из скульптур повнимательнее. В них – глубинный смысл.

Итак, лихой англичанин, стройный, высокий, одетый в костюм и галстук-бабочку. Сама элегантность пред нами! Он носит маску на носу а-ля Commedia del Arte. И в его левой руке – английский мопс. Пристальный взгляд сего джентельмена, видимый даже сквозь маску, направлен на Базилику Нотр-Дам. И вторая скульптура. Стройная, высокая, хорошо одетая женщина. Элегантный костюм и туфли на высоком каблуке. На ней также – маска на носу а-ля Commedia del Arte. И в ее руках – французский пудель. Взгляд этой дамы, несколько даже негодующий, направлен на главный офис Банка Монреаля. Ну, как, ничего не щелкнуло у вас при прочтении описаний? Тогда продолжу. И сейчас вы поймете, о чем я.

Что такое Банк Монреаля, его главный офис? Правильно! Построенный в 1847 году, он стал неким символом английской власти в городе. Оттого женщина-француженка и мечет в его сторону взгляд, полный оскорбления и негодования.

С другой стороны, джентельмен, устремивший свой взгляд на Базилику Нотр-Дам. А что она? Да, безусловно, базилика является символом религиозного влияния на франкоканадцев. Отсюда и пристальный взгляд мужчины, и даже некое презрение в оном…

Но, минуточку. С хозяевами мы все уже выяснили. Снобы, да, отсюда и название. Непримеримые, надменные, высокомерные. А их питомцы? Каковы они?

А здесь как раз ситуация в корне противоположная. Они совершенно не обращают внимания ни на Монреальский Банк, ни на высящуюся перед ними Базилику. Они видят друг друга… Не как их хозяева, отвернувшиеся надменно. Нет! Они взирают друг на друга с огромным желанием покинуть руки своих «родителей», освободиться, побежать на лужайку, и играть! Гонять, баловаться, наслаждаться природой и компанией друг друга!

И плевать мопсу, что он англичанин! И совершенно начхать пуделю, что он француз. Они – просто живые существа. И их удел – собачий социум, к которому они так стремятся, в который так мечтают попасть, освободившись от хозяйских рук-оков! Потому что они – настоящие, не делящие своих собратьев по принципу национальности, страны или породы.

Когда я читала интервью Марка Андре Фортье, автора этого диптриха, я нашла полное подтверждение своим мыслям и выводам в отношении этих двух скульптур. На самом деле, идею создания диптриха ему подсказало произведение вышеупомянутого Хью Макленнана. Выбрав несколько ироничный, а где-то даже и саркастический стиль, скульптор привлекает наше внимание к тому, насколько мы погрязаем в штампах и ярлыках, насколько наш бурлящий ум богат на то, чтобы во всем находиться проблемы и препоны, насколько нам трудно воспринимать все просто и с добром.

И насколько мудрей нас необразованные, но такие умные и такие настоящие – животные, в частности, домашние животные! Им чужд снобизм и элитарность, зависть и гордость, скука и лживость…

Писала я это все, размышляла о бренности нашего бытия, и увидела второе подтверждение того, о чем думала. Пока я рассказывала об этом диптрихе, которым обогатился наш город в 2013 году, моему взору предстала еше одна картина «настоящести»: лежа на кровати, свернувшись клубочками, спинами грели друг друга два моих малыша: английский кокер-спаниэль и местный беспородный монреальский котяра. Англо-французская любовь в действии!

Наверное, пора нам забыть о размолвках, которые некогда царили между англичанами и французами. Забыть и понять одно: мы- люди. Просто люди! И наша задача – сберечь социум, не распилить его на части, ведь в нем жить нашим детям и внукам.

Если окажетесь на Place d’Armes, обязательно посмотрите на мордахи собак! Они обязательно заставят вас улыбнуться!