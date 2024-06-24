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Новости Mercedes-Benz поставит минобороны Канады 1500 грузовиков Zetros
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Mercedes-Benz поставит минобороны Канады 1500 грузовиков Zetros

Степан Артемьевский Июн 24, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Mercedes-Benz поставит минобороны Канады 1500 грузовиков Zetros отключены 35 Просмотров

Более 1500 грузовиков Zetros закупаются у Mercedes-Benz Special Vehicles в рамках проекта Министерства обороны Канады по модернизации логистических транспортных средств (LMM).

 

В Mercedes-Benz пояснили, что ВС Канады планируют использовать эти машины для перевозки грузов и войск по бездорожью.

По данным портала, в проекте LVM по модернизации канадского логистического парка помимо специальных грузовиков Mercedes-Benz участвуют еще четыре компании – Marshall Canada, Sofram, Manac и General Dynamics Land Systems – Canada (GDLS-Canada).

Основой проекта станут высокопроизводительные и надежные грузовики Zetros, производимые в Вёрте-на-Рейне.

Всего Канада получит более 1000 легких Zetros (двухосные 4×4) и около 500 тяжелых Zetros (четырехосные 8×8), говорится в сообщении Mercedes-Benz в пресс-релизе.

 

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