Mercedes-Benz поставит минобороны Канады 1500 грузовиков Zetros

Более 1500 грузовиков Zetros закупаются у Mercedes-Benz Special Vehicles в рамках проекта Министерства обороны Канады по модернизации логистических транспортных средств (LMM).

В Mercedes-Benz пояснили, что ВС Канады планируют использовать эти машины для перевозки грузов и войск по бездорожью.

По данным портала, в проекте LVM по модернизации канадского логистического парка помимо специальных грузовиков Mercedes-Benz участвуют еще четыре компании – Marshall Canada, Sofram, Manac и General Dynamics Land Systems – Canada (GDLS-Canada).

Основой проекта станут высокопроизводительные и надежные грузовики Zetros, производимые в Вёрте-на-Рейне.

Всего Канада получит более 1000 легких Zetros (двухосные 4×4) и около 500 тяжелых Zetros (четырехосные 8×8), говорится в сообщении Mercedes-Benz в пресс-релизе.