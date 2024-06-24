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Новости Иран предложил внести силовые структуры Канады в список террористов
Iran Canada
Иранский и канадский флаги.

Иран предложил внести силовые структуры Канады в список террористов

Степан Артемьевский Июн 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Иран предложил внести силовые структуры Канады в список террористов отключены 35 Просмотров

Силовые структуры Канады должны быть внесены правительством Ирана в список террористических организаций.

 

Как сообщает агентство местных новостей, с таковым предложением выступил парламент исламской республики.

«Было внесено предложение, требующее от правительства объявить террористами армию, а также вооружённые силы и силы безопасности, связанные с канадским правительством», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что власти Канады внесли Корпус стражей Исламской революции в список террористических организаций.

И как только это произошло, глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал шаг Канады противоречащим международному праву, подчеркнув, что Тегеран оставляет за собой право на принятие «соразмерных ответных мер».

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