Тюрьма строгого режима в Квебеке эвакуирована из-за лесных пожаров

Более 200 заключенных были перевезены из места заключения после того, как тюрьма строгого режима на северном побережье Квебека была эвакуирована из-за угрозы бушующих в регионе лесных пожаров.

В пятницу мэр Порт-Картье, Квебек, Ален Тибо объявил чрезвычайное положение продлится пять дней, поскольку ситуация с лесными пожарами “вышла из-под контроля и довольно близко к инфраструктуре города”.

Некоторым районам города, расположенным примерно в 500 километрах к северо-востоку от Квебека, было приказано эвакуироваться, что вынудило примерно 1000 жителей покинуть свои дома.

Служба исправительных учреждений Канады подтвердила в воскресенье, что приказ об эвакуации коснулся учреждения Порт-Картье и что все 225 заключенных были переведены “в другие безопасные федеральные исправительные учреждения”.

В этом учреждении содержатся одни из самых опасных преступников страны, в том числе убийцы Пол Бернардо и Лука Маньотта.

Тюрьма попала в заголовки газет в мае после того, как на серийного убийцу Роберта Пиктона напал его сокамерник, и он скончался от полученных травм 10 дней спустя.

В CSC заявили, что предприняли шаги для обеспечения перевода заключенных во время эвакуации в эти выходные.

“Для проведения эвакуации мы совместно с нашими партнерами приняли меры по обеспечению безопасности наших сотрудников, общественности и правонарушителей, находящихся под нашей опекой и попечительством”, – говорится в пресс-релизе федерального агентства.

Семьи жертв также были уведомлены об эвакуации, и учреждение было закрыто для посещений.

CSC заявила, что продолжит следить за ситуацией, прежде чем будет принято решение о возобновлении функционирования учреждения, добавив, что “безопасность нашего персонала, заключенных и общественности по-прежнему будет оставаться нашим главным приоритетом”.

“Я хотел бы выразить свою благодарность всем нашим сотрудникам и партнерам, которые неустанно трудились над планированием и успешным выполнением этой сложной операции в условиях складывающейся ситуации с лесными пожарами. Я ценю усилия стольких людей, которые объединились, чтобы это произошло, не забывая при этом о безопасности”, – сказала комиссар CSC Энн Келли.