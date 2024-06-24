Мы – то, что мы говорим! И снова о премудростях родного языка













Наверное, моя любимая тема затерлась до дыр. Но все равно скажу в который раз: мы – то, что мы говорим. Мы –то, в какую энергию облекаются наши слова и мысли.

В последнее время в социальных сетях идет четкое разделение на группы, которые созданы для общения и обмена мнениями, и на те, где любая невинная фраза воспринимается как призыв начать скандал, доведя его до точки кипения, по ходу обвинив, скажем, в нашествии белок на огород, всех, кого только можно и нельзя. Кроме самих белок, разумеется! Они-то тут при чем? Безобидные, тихие существа! Вот люди – это иное…

А в итоге что мы имеем? Давайте разбираться! Ну, во-первых, ненависть. Просто-таки бурлящую! А что такое «ненависть»? Само слово «ненавидеть» означает «не видеть.» А ведь и правда, ненависть нас ослепляет и мешает правильно видеть сложившуюся ситуацию. Оттого и поток…

Порой признаком начала того самого скандала является зависть. А что такое «зависть»? Зависть – это зависимость. Если будете завидовать, то будете зависеть от чужих обстоятельств. Чужих, заметьте! Которые будут делать вас лишь злее, но на которые в любой из соцсетей вы абсолютно не в состоянии повлиять.

А ведь ненавидеть и завидовать – грешно. «Грех» и «горе» – эти слова, имеющие один источник, одну основу. Поэтому, если грешить, то придет горе. Та же петрушка со словом «гордость». Оно означает «достать горе». То есть, приблизить его к себе собственными совершенно алогичными деяниями. Получается, что если жить в гордости, то это тоже приведет к горю. Равно, как и грешить.

Кое-кто продвинулся в этом направлении глубже. Они обещают мстить. Не понимая, что говорят, собственно. «Месть» означает «меня ест». То есть, будете мстить, месть вас самих и слопает. Так что – аккуратнее, чтобы чего плохого-то не вышло!

А ведь человек-то был создан совсем для другого! «Возлюби ближнего своего!» – так задолго до Ремарка повелел нам Создатель. Вы вдумайтесь: «любовь – люди ведают Бога»!

А мы хотим всего да побольше. Меж тем, больше – это боль. Будем хотеть больше, будем болеть чаще. А мы, не думая, хотим. Чего? Злата, будь оно неладно! А золото – это зло.

Ну, и о желудке мы не забываем. Куда ж без оного, наполненного всякой-разной снедью! Тут уместно вспомнить слово «ужин» – «зауженная еда», ограниченное количество, то бишь. Согласны, что это очень полезно для здоровья и очень мудро? Помним ли?

Вот какие мудрые наши слова. Приведу еще ряд примеров, если не устали. Слово «богатый» произошло от слова «Бог», а не от слова «деньги». Быть богатым, значит иметь внутри себя Бога. Аналогично в слове «богатырь». Богатырь – нести в себе Бога.

Счастье происходит от слова «соучастие». Только делая кого-то счастливым, сам таковым и становишься.

Может, стоит всем нам забыть о мести и ненависти, отыскать в себе Бога и стать соучастником чьей-то радости? Может, хватит зло и болячек собирать? В общем, давайте, как говорит один любимый кот моей дочери, жить дружно!