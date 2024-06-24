Похищение в Старом Монреале: поиски четвертой жертвы продолжаются

Расследование четырехкратного похищения людей в Старом Монреале было передано полиции провинции Квебек.

В субботу днем полиция Монреаля сообщила, что трое из жертв — две женщины и мужчина в возрасте около 20 лет — были найдены невредимыми.

Дело было передано в полицию Квебека (SQ), поскольку четвертого пропавшего человека в последний раз видели за пределами юрисдикции полиции Монреаля, сообщил в воскресенье представитель SQ Фредерик Дешай.

Расследование ведет отдел полиции по расследованию преступлений против личности.

Дехайес сказал, что пока расследование продолжается, никакой дополнительной информации обнародовать нельзя.

Полиция Монреаля сообщила, что в пятницу около 4 часов утра они получили звонок в службу 911 о конфликте в многоквартирном доме на улице де ла Коммун, недалеко от улицы Сент-Юбер.

Когда полицейские прибыли на место, они получили информацию, которая заставила их предположить, что имело место четырехкратное похищение.

Источник сообщил, что сгоревший автомобиль, который был найден несколько часов спустя в пригороде Лаваля, возможно, связан с похищением.