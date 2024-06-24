“Это скорее психологический фактор”: директор Royal LePage об активности рынка в ожидании снижения ставок

После того, как Канадская ассоциация недвижимости (CREA) опубликовала в понедельник данные, согласно которым продажи жилья в стране в 2023 году были самыми низкими с 2008 года, президент и главный исполнительный директор Royal LePage заявил, что ситуация вот-вот изменится.

Фил Сопер, президент и исполнительный директор Royal LePage, присоединился к BNN Bloomberg в понедельник, чтобы обсудить ожидания рынка, поскольку канадцы готовятся к ожидаемому снижению процентных ставок центральным банком. Несмотря на низкую рыночную активность в 2023 году, Soper указал на девятипроцентный рост продаж жилья в декабре по сравнению с ноябрем.

Он также указал на изменение индикаторов рыночных настроений, таких как показатели, которые, по его словам, “растут”.

“Мы видим больше предложений, больше продаж”, – сказал он. “Декабрь был более успешным, чем ожидалось”.

Сопер сказал, что ожидание дальнейшего снижения процентных ставок, вероятно, заставит покупателей действовать заблаговременно.

“Как и на фондовом рынке, когда вы находитесь в подобном положении, когда грядут большие перемены, когда люди ожидают, что что-то произойдет, на рынке начнутся действия еще до того, как это произойдет на самом деле”, – объяснил он.

“Именно такой подход лежит в основе первого квартала, изменений, переломного момента, когда уровень активности повысится, и до конца марта. Мы считаем, что мы увидим первый скачок цен в годовом исчислении”.

Сопер сказал, что большая часть настроений по поводу покупки жилья связана с покупателями, которые покупают его впервые.

“Ставки снижаются, но насколько сильно они снизятся? Цены будут расти, но, если быть точным, самый большой недостающий кусок пирога – это те, кто впервые покупает жилье”, – сказал он. “В 2023 году их просто не будет на столе”.

Сопер объяснил, что домовладельцы, уже работающие на рынке, вероятно, столкнутся с меньшим риском в 2024 году, чем те, кто покупает жилье впервые.

“По крайней мере, если вы домовладелец, вы продаете дом и покупаете жилье на одном и том же рынке, они как бы выравниваются. Возможно, вы получаете немного меньше за тот, который продаете, но покупаете его немного дешевле. Вы впервые покупаете жилье, и вам не захочется выходить на рынок, если вы думаете, что дом подешевеет через месяц или полгода.”

В целом, Сопер объяснил, что Royal LePage считает, что цены на жилье в стране вырастут на 5,5% к началу следующего года.

Он также пояснил, что активность на рынке будет постепенно повышаться.

“Это колебания. В первом квартале она меняется с отрицательной на положительную. Во втором квартале мы наблюдаем немного больший, но очень постепенный спад. И затем, наша модель основана на снижении процентной ставки в середине года, скажем, 1 июля, а затем на более резком повышении и еще более резком подъеме к этим 5,5 процентам”.

Дело не в том, что снижение процентных ставок “не подстегнет рынок”, сказал Сопер. “Просто 25 базисных пунктов не окажут существенного влияния на выплаты по ипотечным кредитам. Это скорее психологический фактор”.

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