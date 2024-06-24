В Перу назвали «неадекватными» заявления главы МИД послу Канады

Заявления министра иностранных дел Перу Гонсалеса Олаэчеа, критикующее письмо 16 стран, ставящее под сомнение законопроект конгресса Перу против НПО, назвал «неадекватными» политолог Оскар Видарте.

Видарте также отметил, что поведение главы МИД было недипломатичным и привело к конфронтации с Канадой. Он подчеркнул, что письмо, подписанное 16 странами, не является вмешательством, а выражает обеспокоенность по поводу ограничения прав людей в Перу.

Эксперт отметил, что, если у канцлера есть претензии, то это должно быть сделано по соответствующим дипломатическим каналам, таким как заявление или коммюнике.

«Канцлер использовал недипломатический канал в совершенно неподходящее время, в Национальный день Канады, в доме посла Канады. Канцлер использовал довольно резкие слова, потому что он подверг сомнению коммюнике, подписанное несколькими странами, в том числе Канадой», — рассказал Видарте.

Ранее 16 посольств выразили обеспокоенность законодательной инициативой Перу против НПО. Глава МИД Перу выразил сожаление, что в конгрессе обсуждали только проект, а не закон.