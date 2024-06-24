В Перу назвали «неадекватными» заявления главы МИД послу Канады

Видарте также отметил, что поведение главы МИД было недипломатичным и привело к конфронтации с Канадой. Он подчеркнул, что письмо, подписанное 16 странами, не является вмешательством, а выражает обеспокоенность по поводу ограничения прав людей в Перу.
Эксперт отметил, что, если у канцлера есть претензии, то это должно быть сделано по соответствующим дипломатическим каналам, таким как заявление или коммюнике.
«Канцлер использовал недипломатический канал в совершенно неподходящее время, в Национальный день Канады, в доме посла Канады. Канцлер использовал довольно резкие слова, потому что он подверг сомнению коммюнике, подписанное несколькими странами, в том числе Канадой», — рассказал Видарте.
Ранее 16 посольств выразили обеспокоенность законодательной инициативой Перу против НПО. Глава МИД Перу выразил сожаление, что в конгрессе обсуждали только проект, а не закон.