Жительница Монреаля отчаянно пытается вывезти семью из Газы.

Исраа Хиллес каждое утро просыпается с комком в горле. Она постоянно проверяет свой телефон, чтобы узнать новости от своей семьи, оказавшейся в ловушке в Газе, где продолжается война. “Мне нелегко видеть, как уничтожают членов моей семьи, моих друзей и мою страну”, – говорит она в интервью. “Все мои мысли и сердце постоянно с ними”.

Она говорит, что с начала войны в прошлом году погибло 37 членов ее семьи. Теперь она отчаянно пытается найти способ как можно быстрее доставить всех, кто еще жив, в Канаду.

“Мои три брата, две сестры и их дети в Газе оказались в невообразимо тяжелом положении”, – рассказывает она. “Недавние события оставили их без крова и предметов первой необходимости, таких как вода, еда и необходимая медицинская помощь”.

Хиллс говорит, что в октябре прошлого года она вылетела из Канады на Ближний Восток в отчаянной попытке связаться со своими близкими.

“Я перепробовала все, что могла, чтобы попасть в Газу, включая переговоры с посольством, но мне не удалось это сделать, – сказала она. “Я семь месяцев пробыла в Турции, ожидая прекращения огня”.

По ее словам, за последние несколько месяцев она заплатила десятки тысяч долларов, чтобы помочь своей матери и четырем братьям и сестрам, у некоторых из которых были супруги и маленькие дети, выбраться из Газы в Египет. Двое из них добрались до Канады, в то время как остальные застряли в Египте в ожидании виз.

В Газе остаются одна из сестер Хиллес и ее ребенок, а также брат Исмаил, который пропал без вести 16 декабря.

Хиллес говорит, что обратилась за помощью к 49 членам парламента во всех провинциях Канады, а также к федеральному министру иммиграции Марку Миллеру.

“Казалось, никому нет дела до моей семьи или всех семей в Газе”, – сказала она. “Я связался с министерствами иностранных дел Турции, Египта и Иордании, а также с посольством Палестины в Египте и посольством Египта в Рамалле… К сожалению, эти усилия не принесли ощутимых результатов”.

В письме Миллеру Хиллс написала: “Несмотря на наши отчаянные просьбы о помощи, реакция канадского правительства была разочаровывающе медленной, в результате чего члены нашей семьи оказались в затруднительном положении в Газе, не имея четкого пути к безопасности. Отсутствие поддержки в их эвакуации из зоны конфликта только усилило наше беспокойство и чувство беспомощности”. Потерпев поражение, Хиллс вернулся в Канаду 20 апреля.

Со своей стороны, Управление по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) заявляет, что оно ввело специальные меры для канадцев, чьи семьи находятся в Газе, включая увеличение количества виз для временного проживания (TRV).

“Хотя выезд из Газы в настоящее время, возможно, невозможен, возможность выезда из Газы может измениться в любой момент”, – отмечает департамент. “В настоящее время пограничный переход Рафах закрыт. Канада продолжает представлять имена людей, которые прошли предварительную проверку на соответствие требованиям и приемлемостью для местных властей, но в конечном итоге не принимает решения о том, кто может покинуть Газу”.

IRCC отмечает, что по состоянию на 8 июня 2024 года 287 человек, которые самостоятельно покинули Газу, получили разрешение на въезд в Канаду. Из этого числа 74 человека прибыли в Канаду в соответствии с временным государственным порядком.

Хиллс говорит, что, несмотря на ужасные условия, в которых они живут, она благодарит своих маленьких племянниц и племянников за их стойкость. “Было невероятно трудно объяснить им ситуацию. Они стали свидетелями того, что ни один ребенок никогда не должен был видеть или слышать”, – сказала она. “Мы делали все возможное, чтобы защитить их, предлагая как можно больше комфорта и уверенности, но было душераздирающе видеть их замешательство и страх”.

Каждая секунда кажется целой жизнью, – вздыхает Хиллес. “Мы в отчаянии, у нас нет выбора, но мы не теряем надежды и продолжаем бороться за их безопасность”, – сказала она. “Мы надеемся и молимся за их безопасность и за возможность воссоединиться с нашей семьей в ближайшее время”.