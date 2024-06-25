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Новости Новости дня Делового Монреаля за 24 июня 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 24 июня 2024 года

Denis Dankoff Июн 24, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 53 Просмотров

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Новости Монреаля

  • Празднование Национального дня: В Монреале прошел традиционный парад, который собрал тысячи участников. День Сен-Жан-Батист отмечался в парках и на площадках по всему городу, создавая атмосферу праздника и единения.
  • Смерть после вечеринки: 36-летний мужчина скончался после встречи с друзьями в парке Ангриньон. Полиция подтвердила, что смерть не имеет криминального характера.
  • Открытие приюта для бездомных: В середине августа в районе Ахунчик-Картьервиле начнет работу первый приют для бездомных. Это вызвало беспокойство среди местного детского сада и религиозного сообщества.
  • Домашние животные в метро: С 24 июня по 18 августа в метрополитене Réseau Express (REM) разрешено провозить домашних животных в рамках пилотного проекта.
  • Семья из Газы: Жительница Монреаля прилагает все усилия, чтобы помочь своей семье покинуть Газу в условиях продолжающегося конфликта.
  • Air Transat: Монреальская авиакомпания заняла 59-е место в мировом рейтинге авиакомпаний за 2024 год, что является значимым достижением для компании.
  • Путешествие на Багамы: Два 23-летних жителя Монреаля и их собака отправились в двухлетнее плавание на Багамы на своем паруснике. Они готовились к этому путешествию почти три года и планируют документировать свой проект в TikTok.

Новости Квебека

  • Отставка главы профсоюза учителей: Хосе Скалабрини ушел в отставку, указывая на то, что многие проблемы учителей так и остались нерешенными.
  • Последствия проливных дождей: В Чертси, Ланодьере, около десяти дорог обрушились или были серьезно повреждены, что вызвало значительные неудобства для жителей.
  • Эвакуация тюрьмы: Тюрьма строгого режима в Квебеке была эвакуирована из-за угрозы лесных пожаров.
  • Возвращение домой: Жители Порт-Картье, эвакуированные из-за лесных пожаров, теперь могут вернуться в свои дома.
  • Спасение в Роудоне: Почти 200 молодых людей были спасены во время вечеринки в палаточном лагере на острове после наводнения, вызванного проливными дождями.

Новости Канады

  • Увеличение выплат CRA: Начиная с июля 2024 года, CRA повышает сумму четырех видов выплат, облегчая канадцам финансовую нагрузку в условиях роста стоимости жизни.
  • Рост преступлений на почве ненависти: В Торонто зафиксировано увеличение числа преступлений на почве ненависти на 55% по сравнению с прошлым годом.
  • Отмена визита принцессы Анны: 73-летняя сестра короля Карла III отменила свой запланированный визит в Канаду.
  • Ошибки в листовке: Депутат либеральной партии выпустил листовку с картой Канады, где были забыты Юкон и Остров Принца Эдуарда.
  • Предложение налога на электромобили: Федеральный министр финансов Христя Фриланд предложила ввести подоходный налог на импорт электромобилей, произведенных в Китае.
  • Прогнозы демографии: Ожидается, что население Канады может достичь 63 миллионов к 2073 году, а число людей в возрасте 85 лет и старше утроится.
  • Экологическая инициатива: Власти Торонто надеются, что выпас коз поможет в борьбе с инвазивными растениями.
  • Хоккей: Канада осталась без Кубка Стэнли: после изнурительной серии из 7 игр со счетом 2:1 Флорида Пантерз выиграли у Эдмонтона и стали обладателями Кубка Стэнли.

Новости России

  • Теракт в Дербенте и Махачкале: Число погибших в результате нападения террористов возросло до 20 человек, среди которых 17 полицейских.
  • Скончалась Анна Дмитриева: Известная теннисистка и спортивный комментатор ушла из жизни на 84-м году.
  • Судебный иск «Сбера»: Банк выиграл иск у своей бывшей «дочки» в Британии на сумму 12 млрд рублей.
  • Изъятие средств: Суд изъял 1,4 млрд рублей со счетов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по иску Генпрокуратуры.
  • Договор о выдаче преступников: Президент Владимир Путин подписал договор о выдаче преступников между Россией и Таиландом.
  • Театральная премия «Золотая маска»: В Москве прошла 30-я церемония вручения престижной театральной премии.

Мировые новости

  • Заявление Марджори Тейлор-Грин: Член Палаты представителей Конгресса США выступила против ударов по мирным гражданам, подобных тому, который был нанесен в Севастополе.
  • Политика ЕС: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к смене Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, критикуя её руководство как худшее в истории ЕС.
  • Заявление НАТО: Генсек НАТО после теракта в Севастополе заявил, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.
  • Позиция Пентагона: Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц подтвердил, что Украина сама принимает решения о выборе целей при нанесении ударов по России.
  • ЕС и Грузия: Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования, если закон об иноагентах не будет отменён.
  • Финансовая помощь Украине: ЕС принял решение о выделении 1,4 млрд евро на помощь Украине, планируя использовать доходы от замороженных активов РФ.
  • Джулиан Ассанж: Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму после пяти лет заключения и улетел в Австралию.

 

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