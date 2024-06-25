Новости дня Делового Монреаля за 24 июня 2024 года

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой
Новости Монреаля
- Празднование Национального дня: В Монреале прошел традиционный парад, который собрал тысячи участников. День Сен-Жан-Батист отмечался в парках и на площадках по всему городу, создавая атмосферу праздника и единения.
- Смерть после вечеринки: 36-летний мужчина скончался после встречи с друзьями в парке Ангриньон. Полиция подтвердила, что смерть не имеет криминального характера.
- Открытие приюта для бездомных: В середине августа в районе Ахунчик-Картьервиле начнет работу первый приют для бездомных. Это вызвало беспокойство среди местного детского сада и религиозного сообщества.
- Домашние животные в метро: С 24 июня по 18 августа в метрополитене Réseau Express (REM) разрешено провозить домашних животных в рамках пилотного проекта.
- Семья из Газы: Жительница Монреаля прилагает все усилия, чтобы помочь своей семье покинуть Газу в условиях продолжающегося конфликта.
- Air Transat: Монреальская авиакомпания заняла 59-е место в мировом рейтинге авиакомпаний за 2024 год, что является значимым достижением для компании.
- Путешествие на Багамы: Два 23-летних жителя Монреаля и их собака отправились в двухлетнее плавание на Багамы на своем паруснике. Они готовились к этому путешествию почти три года и планируют документировать свой проект в TikTok.
Новости Квебека
- Отставка главы профсоюза учителей: Хосе Скалабрини ушел в отставку, указывая на то, что многие проблемы учителей так и остались нерешенными.
- Последствия проливных дождей: В Чертси, Ланодьере, около десяти дорог обрушились или были серьезно повреждены, что вызвало значительные неудобства для жителей.
- Эвакуация тюрьмы: Тюрьма строгого режима в Квебеке была эвакуирована из-за угрозы лесных пожаров.
- Возвращение домой: Жители Порт-Картье, эвакуированные из-за лесных пожаров, теперь могут вернуться в свои дома.
- Спасение в Роудоне: Почти 200 молодых людей были спасены во время вечеринки в палаточном лагере на острове после наводнения, вызванного проливными дождями.
Новости Канады
- Увеличение выплат CRA: Начиная с июля 2024 года, CRA повышает сумму четырех видов выплат, облегчая канадцам финансовую нагрузку в условиях роста стоимости жизни.
- Рост преступлений на почве ненависти: В Торонто зафиксировано увеличение числа преступлений на почве ненависти на 55% по сравнению с прошлым годом.
- Отмена визита принцессы Анны: 73-летняя сестра короля Карла III отменила свой запланированный визит в Канаду.
- Ошибки в листовке: Депутат либеральной партии выпустил листовку с картой Канады, где были забыты Юкон и Остров Принца Эдуарда.
- Предложение налога на электромобили: Федеральный министр финансов Христя Фриланд предложила ввести подоходный налог на импорт электромобилей, произведенных в Китае.
- Прогнозы демографии: Ожидается, что население Канады может достичь 63 миллионов к 2073 году, а число людей в возрасте 85 лет и старше утроится.
- Экологическая инициатива: Власти Торонто надеются, что выпас коз поможет в борьбе с инвазивными растениями.
- Хоккей: Канада осталась без Кубка Стэнли: после изнурительной серии из 7 игр со счетом 2:1 Флорида Пантерз выиграли у Эдмонтона и стали обладателями Кубка Стэнли.
Новости России
- Теракт в Дербенте и Махачкале: Число погибших в результате нападения террористов возросло до 20 человек, среди которых 17 полицейских.
- Скончалась Анна Дмитриева: Известная теннисистка и спортивный комментатор ушла из жизни на 84-м году.
- Судебный иск «Сбера»: Банк выиграл иск у своей бывшей «дочки» в Британии на сумму 12 млрд рублей.
- Изъятие средств: Суд изъял 1,4 млрд рублей со счетов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по иску Генпрокуратуры.
- Договор о выдаче преступников: Президент Владимир Путин подписал договор о выдаче преступников между Россией и Таиландом.
- Театральная премия «Золотая маска»: В Москве прошла 30-я церемония вручения престижной театральной премии.
Мировые новости
- Заявление Марджори Тейлор-Грин: Член Палаты представителей Конгресса США выступила против ударов по мирным гражданам, подобных тому, который был нанесен в Севастополе.
- Политика ЕС: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к смене Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, критикуя её руководство как худшее в истории ЕС.
- Заявление НАТО: Генсек НАТО после теракта в Севастополе заявил, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.
- Позиция Пентагона: Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц подтвердил, что Украина сама принимает решения о выборе целей при нанесении ударов по России.
- ЕС и Грузия: Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил, что ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования, если закон об иноагентах не будет отменён.
- Финансовая помощь Украине: ЕС принял решение о выделении 1,4 млрд евро на помощь Украине, планируя использовать доходы от замороженных активов РФ.
- Джулиан Ассанж: Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму после пяти лет заключения и улетел в Австралию.
CANADIAN MEDIA GROUP
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