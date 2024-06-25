В REM разрешено провозить собак и велосипеды, но есть ограничения

Теперь пассажиры могут провозить своих четвероногих друзей, велосипеды и другие крупногабаритные предметы в Réseau Express Metropolitain (REM) с определенными ограничениями.

Оператор Монреальской линии легкорельсового транспорта с понедельника запустил пилотный проект, который позволит водителям брать с собой в поездки велосипеды и собак.

Владельцы домашних животных могут брать своих собак на поводках на борт в любое время с 24 июня по 18 августа, хотя во время крупных мероприятий будут действовать определенные ограничения.

Однако, начиная с 19 августа, собаки на поводках не будут допускаться на борт в часы пик по будням: с понедельника по пятницу с 7:00 до 9:30 и с 15:30 до 18:00.

Пассажиры с животными и велосипедами должны соблюдать следующие правила:

Все собаки должны быть в намордниках с момента входа на станцию и до того момента, когда хозяин с собакой ее покинет,

Собаки должны быть на поводке длиной не более 49 дюймов (1,25 метра) между рукой, держащей поводок, и креплением на животном,

На одного пассажира допускается провоз только одной собаки,

Собакам не разрешается занимать сиденья в вагонах или скамейки на платформах вокзалов,

Велосипеды, скутеры и одноколесные велосипеды могут провозиться в вагонах,

Как и собакам, велосипедам будет разрешено находиться на борту поезда в любое время с 24 июня по 18 августа. С 19 августа будет действовать запрет на проезд в часы пик. Правила распространяются на велосипеды, электровелосипеды, скутеры, одноколесные и трехколесные трехколесные велосипеды.

Действуют определенные условия:

Пассажирам с велосипедом должно быть не менее 14 лет или они должны находиться в сопровождении взрослого человека,

Пассажиры должны соблюдать норму перевозки двух велосипедов на один вагон и пропускать пассажиров без оных первыми пройти на борт,

Они также должны следить за тем, чтобы их велосипеды не прислонялись к сиденью, двери или какому-либо другому вспомогательному оборудованию,

Складные самокаты и велосипеды разрешены к перевозке, если они остаются сложенными во время поездки и не мешают передвижению других пассажиров.

Пилотный проект был запущен в связи с тем, что представители REM тестируют расширение сети на Северном побережье Монреаля. На прошлой неделе начались тестовые заезды на шестикилометровом участке между центром технического обслуживания Сент-Юсташ и станцией Сен-Дороте в Лавале.