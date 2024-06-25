В REM разрешено провозить собак и велосипеды, но есть ограничения

Оператор Монреальской линии легкорельсового транспорта с понедельника запустил пилотный проект, который позволит водителям брать с собой в поездки велосипеды и собак.
Владельцы домашних животных могут брать своих собак на поводках на борт в любое время с 24 июня по 18 августа, хотя во время крупных мероприятий будут действовать определенные ограничения.
Однако, начиная с 19 августа, собаки на поводках не будут допускаться на борт в часы пик по будням: с понедельника по пятницу с 7:00 до 9:30 и с 15:30 до 18:00.
Пассажиры с животными и велосипедами должны соблюдать следующие правила:
Все собаки должны быть в намордниках с момента входа на станцию и до того момента, когда хозяин с собакой ее покинет,
Собаки должны быть на поводке длиной не более 49 дюймов (1,25 метра) между рукой, держащей поводок, и креплением на животном,
На одного пассажира допускается провоз только одной собаки,
Собакам не разрешается занимать сиденья в вагонах или скамейки на платформах вокзалов,
Велосипеды, скутеры и одноколесные велосипеды могут провозиться в вагонах,
Как и собакам, велосипедам будет разрешено находиться на борту поезда в любое время с 24 июня по 18 августа. С 19 августа будет действовать запрет на проезд в часы пик. Правила распространяются на велосипеды, электровелосипеды, скутеры, одноколесные и трехколесные трехколесные велосипеды.
Действуют определенные условия:
Пассажирам с велосипедом должно быть не менее 14 лет или они должны находиться в сопровождении взрослого человека,
Пассажиры должны соблюдать норму перевозки двух велосипедов на один вагон и пропускать пассажиров без оных первыми пройти на борт,
Они также должны следить за тем, чтобы их велосипеды не прислонялись к сиденью, двери или какому-либо другому вспомогательному оборудованию,
Складные самокаты и велосипеды разрешены к перевозке, если они остаются сложенными во время поездки и не мешают передвижению других пассажиров.
Пилотный проект был запущен в связи с тем, что представители REM тестируют расширение сети на Северном побережье Монреаля. На прошлой неделе начались тестовые заезды на шестикилометровом участке между центром технического обслуживания Сент-Юсташ и станцией Сен-Дороте в Лавале.