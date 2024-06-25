Полиция арестовала жителя Оки за подстрекательство к антисемитизму

37-летний житель Сен-Жозеф-дю-Лак Паскаль Трибут был арестован в прошлый четверг за 3D-печать оружия и пропаганду ненависти к евреям, сообщает полиция. Сен-Жозеф-дю-Лак находится к западу от Монреаля, недалеко от Оки.

“Операция, проведенная полицией, привела к изъятию значительного количества 3D-принтеров, а также самодельного огнестрельного оружия”, – говорится в сообщении. “Согласно расследованию, проведенному объединенной группой по обеспечению национальной безопасности Федеральной полиции (INSET), г-н Трибут также предположительно допустил оскорбительные комментарии в адрес еврейской общины на публичном форуме в социальной сети Telegram, что противоречит Уголовному кодексу. Кроме того, г-н Трибут, как утверждается, обладал компьютерными данными и делился ими, которые могли быть использованы для изготовления огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера, что также является незаконным”.

Трибуту предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия (изготовлении) (статья 99(1)); владении запрещенным огнестрельным оружием (статья 92(1)(a)(b)(3)); владении запрещенным устройством (статья 91(2)(3)(a)); хранение и распространение компьютерных данных, относящихся к огнестрельному оружию и которые могут быть использованы при изготовлении на 3D-принтере (статья 102.1(1) и (2)); и умышленное возбуждение ненависти (статья 319(2)(а))”.

Полиция добавила, что дополнительные обвинения “могут быть предъявлены позднее” и она “серьезно относится к любым угрозам, которые могут повлиять на чувство безопасности”.

“Мы не потерпим заявлений, содержащих насилие, будь то в социальных сетях или с помощью любых других средств коммуникации. Преступникам могут быть предъявлены уголовные обвинения, предусматривающие значительные сроки заключения. О таких инцидентах необходимо сообщать, если мы хотим бороться с этим видом преступлений”.

Представителям общественности, располагающим информацией о незаконной деятельности отдельных лиц или групп, настоятельно рекомендуется позвонить по телефонам 514-939-8300/1-800-771-5401 или в местную полицию по номеру 911.

“Бней Брит Канада” утверждает, что это сыграло “ключевую роль” в расследовании, которое привело к аресту Трибута. “Б’най Брит смог собрать важную информацию о его поведении, мотивированном ненавистью. Этот знаменательный арест подчеркивает исключительную важность бдительности и активных действий в борьбе с ненавистью и насилием”.