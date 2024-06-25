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Монреальские концерты под открытым небом приглашают зрителей

Виктория Христова Июн 25, 2024 Афиша, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреальские концерты под открытым небом приглашают зрителей отключены 40 Просмотров

Наслаждайтесь монреальскими концертами под открытым небом!

Кристина Тассан и самозванцы: В пути

Джазовые и свинговые песни Мануша
В среду, 26 июня, в 19:30 в Стюарт-парк, Пуэнт-Клэр.

Вот уже 20 лет Кристин Тассан и “Les Imposteures” гастролируют по миру, распространяя очарование цыганского джаза и песен в стиле свинг. Их новое шоу “В пути” рассказывает об их приключениях и турах, которые перенесет вас от Великой Китайской стены до Стэнли-парка в Ванкувере, от заснеженных Скалистых гор до очаровательного городка Джанго Рейнхардта на острове Самуа-сюр-Сен. Увлекательное музыкальное путешествие по великолепным местам с дивными пейзажами и восхитительными напевами.

Цирковой фестиваль Vague de Cirque

 

Цирковое шоу для всей семьи
Среда, 10 июля, в 19:30 в Стюарт-Парк,  Пуэнт-Клэр

Шестеро бесшабашных акробатов наслаждаются летними сумерками, даря друг другу мгновения чистого смеха. Природа – их игровая площадка. Бросая вызов законам всемирного тяготения, они помогают друг другу исследовать бесконечное количество возможностей. Их жизнерадостность заразительна, их чувствительность очаровательна, а их акробатические трюки необычны. Они эфемерны, как бодрящий летний вечер или пьянящая музыка.

Оба мероприятия совершенно бесплатны!

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