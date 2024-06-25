Мотоциклист погиб в результате столкновения в Монреале

56-летний мужчина погиб после столкновения своего мотоцикла с автомобилем в монреальском районе Ахунтсик-Картьервиль.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что инцидент произошел в воскресенье в 17:00.

Полиция объясняет, что мотоциклист двигался на восток по улице Приер, когда столкнулся с автомобилем, двигавшимся на юг по авеню Папино.

Мужчина был доставлен в больницу, но позже скончался от полученных травм, сообщила Сабрина Готье, представитель полиции Монреаля.

24-летний водитель автомобиля не получил никаких травм.

Следователи работают над установлением обстоятельств, приведших к катастрофе.