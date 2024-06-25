Мотоциклист погиб в результате столкновения в Монреале

56-летний мужчина погиб после столкновения своего мотоцикла с автомобилем в монреальском районе Ахунтсик-Картьервиль.
Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что инцидент произошел в воскресенье в 17:00.
Полиция объясняет, что мотоциклист двигался на восток по улице Приер, когда столкнулся с автомобилем, двигавшимся на юг по авеню Папино.
Мужчина был доставлен в больницу, но позже скончался от полученных травм, сообщила Сабрина Готье, представитель полиции Монреаля.
24-летний водитель автомобиля не получил никаких травм.
Следователи работают над установлением обстоятельств, приведших к катастрофе.
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