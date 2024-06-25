Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Мотоциклист погиб в результате столкновения в Монреале
Фото: Фото: https://www.ctvnews.ca/

Мотоциклист погиб в результате столкновения в Монреале

Степан Артемьевский Июн 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Мотоциклист погиб в результате столкновения в Монреале отключены 34 Просмотров

56-летний мужчина погиб после столкновения своего мотоцикла с автомобилем в монреальском районе Ахунтсик-Картьервиль.

 

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что инцидент произошел в воскресенье в 17:00.

Полиция объясняет, что мотоциклист двигался на восток по улице Приер, когда столкнулся с автомобилем, двигавшимся на юг по авеню Папино.

Мужчина был доставлен в больницу, но позже скончался от полученных травм, сообщила Сабрина Готье, представитель полиции Монреаля.

24-летний водитель автомобиля не получил никаких травм.

Следователи работают над установлением обстоятельств, приведших к катастрофе.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*